El olor a frito puede invadir toda la casa en cuestión de minutos. El humo del aceite caliente se impregna en cortinas, ropa y muebles, y es difícil de eliminar incluso al día siguiente.

Afortunadamente, existen métodos caseros que funcionan de verdad. Con ingredientes naturales y unos simples pasos, se puede eliminar el olor a fritura sin usar aerosoles ni limpiadores químicos.

¿Cuál es el truco más efectivo para sacar el olor a frito?

La prevención comienza antes de cocinar. Ventilar bien y aislar los ambientes cercanos evita que el olor se propague. Abrir ventanas, encender el extractor y cerrar las puertas de las habitaciones es clave para mantener el aire limpio.

Después de freír, la limpieza rápida hace toda la diferencia. Los utensilios, mesadas y paredes deben limpiarse enseguida para que los restos de grasa no sigan liberando olor.

Paso a paso para prevenir el olor:

Ventilar antes de cocinar. Abre ventanas o usa el extractor. Cerrar otras habitaciones. Así el olor no se dispersa por la casa. Limpieza inmediata. Lava ollas y sartenes al terminar y pasa un trapo húmedo con desengrasante o vinagre.

¿Cómo eliminar el olor sin usar productos químicos?

Si el olor ya se instaló, se puede neutralizar con una simple mezcla natural. Hervir una taza de agua con una cucharada de vinagre durante unos minutos limpia el aire. Para un aroma más suave, se pueden añadir cáscaras de limón, hojas de laurel o canela .

Además, dejar recipientes con ingredientes absorbentes ayuda a eliminar los restos de olor durante la noche:

Vinagre blanco: neutraliza los residuos grasos.

Bicarbonato de sodio: absorbe la humedad y los olores fuertes.

Café molido: deja un aroma cálido y agradable.

Como último toque, hornear galletas o pan es una forma efectiva de reemplazar el olor a frito por un aroma fresco y hogareño.