Un detalle importante para los inquilinos es saber leer la liquidación de expensas, que es el documento que elabora la administración de un consorcio donde se detallan todos los gastos comunes que deben pagar los propietarios o inquilinos de un edificio o barrio privado. En este sentido, los que alquilan, en muchos casos, no saben que existen tres ítems extraordinarios que no deben pagar. En primer lugar, hay que aclarar que, aunque el DNU 70/2023 desreguló los contratos de alquiler, el Código Civil y Comercial sigue siendo la base supletoria si es que las partes no pactaron algo diferente. Teniendo en cuenta esta información, existen tres ítems extraordinarios que el inquilino no debe pagar y que, en muchos casos, aparecen “camuflados” en la liquidación de expensas. En conclusión, estos tres ítems extraordinarios son pagos que corresponden al propietario ya que los benefician a largo plazo y no son gastos del uso cotidiano. El inquilino, en tanto, deberá leer cada liquidación de expensas para poder detectar estos ítems que no le corresponden y pagar solamente los gastos ordinarios.