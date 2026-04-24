Cuando fallece un familiar, además del impacto personal, suelen aparecer gestiones legales que muchas veces generan dudas. Una de las más frecuentes tiene que ver con la vivienda: qué ocurre con la casa, cuánto tiempo puede seguir a nombre del difunto y qué pasos deben dar los herederos. En España, una vivienda heredada puede continuar inscrita a nombre de la persona fallecida durante años, ya que la normativa no impone un plazo máximo específico para cambiar la titularidad. Sin embargo, existen impuestos, trámites notariales y gestiones registrales que hacen recomendable regularizar la situación cuanto antes. No existe un límite legal que obligue a cambiar de inmediato la titularidad de una vivienda tras un fallecimiento. Por eso, en la práctica, muchas casas continúan durante años a nombre del difunto mientras los herederos deciden cómo repartir la herencia o completan la documentación necesaria. Aun así, mantener la propiedad sin actualizar puede generar dificultades. Vender la vivienda, hipotecarla, adjudicarla entre varios herederos o realizar determinadas operaciones resulta mucho más complejo si la situación registral no está regularizada. El Registro de la Propiedad no exige un plazo máximo para inscribir el cambio, pero la actualización aporta seguridad jurídica frente a terceros y facilita cualquier operación futura. El primer paso suele ser aceptar la herencia y formalizarla ante notario. Para ello se necesitan documentos como el certificado de defunción, el certificado de últimas voluntades, el testamento si existe y la escritura de aceptación o adjudicación de herencia. Después, corresponde liquidar los impuestos aplicables. Con carácter general, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones debe presentarse en los seis meses siguientes al fallecimiento, aunque puede solicitarse una prórroga dentro de los primeros cinco meses. Según el municipio, también puede corresponder la plusvalía municipal. Una vez cumplidos esos pasos, la escritura puede presentarse en el Registro de la Propiedad para inscribir la vivienda a nombre de los nuevos titulares. También conviene actualizar los datos en el Catastro para evitar incidencias futuras con el IBI. Demorar la presentación del Impuesto de Sucesiones puede implicar recargos, intereses y, en algunos casos, sanciones. Además, cuanto más tiempo pasa, más habitual es que surjan problemas con documentación, desacuerdos entre herederos o gestiones pendientes. También pueden frenarse operaciones importantes. Si uno de los herederos necesita vender la vivienda, pedir financiación o reorganizar el patrimonio familiar, la falta de regularización puede retrasar todo el proceso. Aunque la casa pueda seguir a nombre del fallecido sin límite temporal definido, lo más recomendable suele ser ordenar la herencia cuanto antes para evitar costes extra y conflictos posteriores. En definitiva, la ley permite que la vivienda permanezca registrada a nombre del difunto, pero los derechos de los herederos se ejercen con mayor claridad y seguridad cuando la titularidad ya está correctamente actualizada.