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Una pick-up mediana de origen italiano, transformada en Montevideo por técnicos locales, es la camioneta con la que el papa León XIV comenzó a recorrer este viernes la capital uruguaya. Se trata de una Fiat Titano que la propia automotriz confirmó como vehículo oficial del pontífice durante su visita apostólica a Uruguay, un viaje que se extiende hasta el domingo 8 de noviembre y que incluye paradas en Montevideo, Paysandú y Florida.

El Papa aterrizó este viernes en el aeropuerto de Carrasco y fue recibido por el presidente Yamandú Orsi. Luego, tal como estaba previsto, en la zona de Kibón, donde están las letras de Montevideo, cambió de auto para subir al papamóvil y continuó por la rambla, la calle Paraguay y la avenida 18 de Julio hasta la Plaza Independencia.

La transformación se realizó en la planta de Nordex, socio de la marca en el país. Técnicos e ingenieros uruguayos tuvieron a su cargo la adaptación integral del vehículo, que debía cumplir los protocolos de seguridad y visibilidad que exige la Santa Sede. El resultado es una camioneta pensada para que el Papa viaje a la vista de todos, sin perder la base utilitaria de una pick-up.

Los cambios más visibles están en la carrocería. Se quitó la sección posterior del techo y los paneles laterales, de modo que la plataforma queda con laterales abiertos para facilitar el contacto visual del pontífice con los fieles. Para condiciones climáticas adversas se agregó una cubierta transparente que lo resguarda sin ocultarlo, y en la parte trasera se incorporó una escalera de accionamiento eléctrico para subir y bajar del vehículo.

El habitáculo exterior fue diseñado alrededor del pontífice. Allí hay un asiento giratorio con altura regulable destinado al Papa, acompañado por dos butacas auxiliares para integrantes de la comitiva. Los apoyabrazos y pasamanos de sujeción están revestidos en cuero blanco, y el piso de la plataforma está cubierto por una alfombra roja, un detalle de fuerte carga ceremonial.

La identificación del vehículo sigue la tradición de los autos oficiales de los Estados. La Titano lleva banderas del Vaticano en los laterales delanteros y el escudo en las puertas. También hubo un trabajo de pintura más cuidado: los detalles de la parrilla, la cubierta de los faros y la parte inferior del paragolpes delantero están en blanco, igual que el paragolpes trasero, que fue recortado para permitir el acceso a la caja.

. Reuters

Una versión que no se vende en ningún país sudamericano

Una particularidad llama la atención de la prensa especializada: se trata de una cabina simple, versión que no se ofrece en ningún país sudamericano. Brasil, el mayor mercado, y Argentina, donde se fabrica, solo venden la Titano de cabina doble. Uruguay, además, no comercializa el modelo: Nordex ensambló la Titano con piezas importadas de China hasta mediados de 2025, y hoy el mercado local cuenta con la Ram Dakota.

Como se trata de una unidad que no está a la venta, es difícil precisar en qué versión se basa. El sitio especializado Motor1 observó que las llantas coinciden con las de la Volcano AT 4x4 que se comercializa en Brasil; si fuera así, el Papa se desplazaría en una pick-up con motor turbodiésel 2.2 de 200 CV y 450 Nm de par motor, caja automática de ocho velocidades y transfer 4x4 con reductora.

La Titano no es el único vehículo preparado para la visita. Para lugares de difícil acceso, como algunos sectores del casco histórico de Montevideo, se adaptó un mini papamóvil blanco, de laterales abiertos y con el escudo pontificio. El pequeño vehículo debe trasladar a cinco personas, una de ellas de pie, y su aceleración fue regulada para evitar movimientos bruscos que puedan comprometer al pontífice. El cardenal Daniel Sturla lo probó durante la presentación, que incluyó una caravana por parte del recorrido.

La elección de Fiat tiene un antecedente en la región: en julio de 2013, el papa Francisco usó un Fiat Idea durante la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Con la Titano, Fiat protagoniza la segunda adaptación de un modelo suyo para un papa en Sudamérica. Tras Uruguay, León XIV seguirá viaje a Argentina y Perú, en una gira que concluye el 17 de noviembre.