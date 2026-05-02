Curar una sartén de hierro es un paso fundamental para mejorar su rendimiento y alargar su vida útil. Este proceso crea una capa protectora natural que evita que los alimentos se adhieran y protege el material contra la oxidación. Aunque parece un detalle menor, hacerlo correctamente marca la diferencia en el resultado de cualquier preparación. El curado consiste en generar una película antiadherente a partir de grasa o aceite, que se adhiere al metal mediante el calor. Este procedimiento sella los poros del hierro y mejora su comportamiento al cocinar. El ingrediente clave en este proceso es el aceite. Puede ser vegetal, de girasol o de maíz, pero lo importante es que tenga un punto de humo alto. Esto permite que la capa se fije correctamente sin quemarse ni dejar residuos. Además, es importante repetir el proceso más de una vez para lograr un mejor resultado. Cuantas más capas se generen, mayor será la protección y mejor funcionará la sartén en el uso diario. Antes de comenzar, es clave asegurarse de que la sartén esté limpia y completamente seca para que el proceso sea efectivo. El principal beneficio del curado es que crea una superficie antiadherente natural. Esto permite cocinar sin que los alimentos se peguen, incluso sin usar grandes cantidades de aceite. También ayuda a prevenir la oxidación, uno de los problemas más comunes en utensilios de hierro. La capa protectora actúa como una barrera frente a la humedad y prolonga la vida útil de la sartén. Otro punto a favor es que mejora el sabor de las comidas con el uso. Con el tiempo, la sartén desarrolla una pátina que potencia la cocción y distribuye mejor el calor. Por último, una sartén bien curada requiere menos mantenimiento y se vuelve más práctica para el uso diario, convirtiéndose en un utensilio confiable y duradero en cualquier cocina.