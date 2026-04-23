El jengibre es uno de los ingredientes más valorados de la cocina asiática y, en los últimos años, también gana protagonismo en la alimentación diaria por sus efectos positivos en la salud. Este rizoma, de sabor picante y aroma intenso, se distingue por su pulpa firme y estriada, que puede variar entre tonos amarillos, blancos o rojizos según la variedad y el momento de la cosecha. Más allá de su uso gastronómico, el jengibre concentra compuestos activos que generan interés en la medicina natural y en la investigación científica. Diversos estudios analizan su impacto en problemas frecuentes como las náuseas, el dolor muscular y la inflamación. El consumo regular y moderado de jengibre muestra efectos positivos en distintas condiciones físicas. Estos son algunos de los beneficios más estudiados. El jengibre destaca por su acción contra las náuseas. Investigaciones clínicas señalan que su uso, junto con medicación específica, reduce los episodios de vómitos en pacientes que reciben quimioterapia. En algunos casos, la mejora llega a cerca del 40%. También muestra buenos resultados en mareos por movimiento, viajes en barco y náuseas durante el embarazo. En ensayos comparativos, las mujeres que consumen bebidas con jengibre sienten menos malestar que aquellas que reciben placebo. Estudios experimentales indican que el jengibre reduce la presencia de proteínas en la orina, un marcador asociado al daño renal en personas con diabetes. Además, ayuda a mejorar la circulación, baja los niveles de grasa en sangre y protege los nervios periféricos. Estos efectos lo convierten en un complemento natural que suma dentro de un plan de alimentación controlado, siempre bajo supervisión médica. La artritis de rodilla causa dolor y pérdida de movilidad. Ensayos controlados muestran que las personas que consumen jengibre presentan menos dolor y mayor capacidad de movimiento que quienes reciben placebo. Su acción antiinflamatoria explica parte de este efecto. En la medicina tradicional china, el jengibre ocupa un lugar central en el tratamiento de resfríos. La raíz actúa como descongestionante natural y ayuda a aliviar síntomas como la congestión nasal y el malestar general. Además, genera una sensación de calor corporal que resulta útil en los primeros días de la infección. El jengibre reduce la inflamación y el dolor muscular después del ejercicio. También alivia los cólicos menstruales y las migrañas en algunas personas, gracias a su efecto sobre los procesos inflamatorios. El jengibre es sensible al calor y al oxígeno, por lo que conviene almacenarlo bien. Se conserva mejor en un lugar fresco y seco o en el cajón de verduras de la nevera, donde dura entre dos y tres semanas. Se puede usar fresco, rallado, en infusión, en polvo o como ingrediente en platos salados y dulces. Una cantidad moderada resulta suficiente para obtener beneficios sin causar molestias digestivas. Cultivar jengibre en casa es simple y no requiere experiencia previa. La planta pertenece a la familia de las zingiberáceas y crece a partir de un rizoma subterráneo. Puede alcanzar hasta 90 centímetros de altura y desarrolla hojas largas y estrechas. Paso a paso para plantarlo en maceta: Con estos cuidados básicos, el jengibre crece de forma constante y permite cosechar rizomas frescos en pocos meses.