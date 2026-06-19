Miles de hogares y negocios en Jalisco están hartos de prender la licuadora y terminar con un electrodoméstico muerto. Tras semanas de cortes de luz y subidas de voltaje que dejaron daños materiales en distintos municipios, los legisladores estatales decidieron pasar de la queja a la acción: el Congreso de Jalisco aprobó un exhorto formal para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) explique, con hechos, qué está haciendo para frenar el problema antes de que siga golpeando los bolsillos de las familias.

Transformadores que estallan y colonias sin agua: el caos eléctrico que nadie esperaba

Lo que comenzó como simples fallas de suministro escaló a algo mucho más serio. En Chapala, la detonación de transformadores dejó sin servicio de agua a decenas de colonias al afectar directamente la operación del sistema Miravalle. A esto se suman pérdidas económicas en Tlaquepaque y Zapopan, donde comercios y hogares reportan alimentos echados a perder y aparatos eléctricos inutilizables. En las zonas serranas de Bolaños y Mezquitic, el panorama es aún más delicado: cableado de alta tensión caído y conexiones destruidas tras las tormentas recientes.

Congreso de Jalisco exige explicaciones a la CFE por apagones y daños en electrodomésticos tras tormentas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La diputada que puso el tema sobre la mesa y exigió respuestas

Bajo la conducción de la diputada Alondra Getsemaní Fausto de León, el pleno legislativo no se quedó en el reclamo simbólico: pidió la intervención inmediata de la división de distribución eléctrica de la entidad para reparar los daños provocados por las tormentas y desplegar cuadrillas en las zonas de difícil acceso. La legisladora se comprometió a dar seguimiento puntual para que la dependencia federal restablezca cuanto antes la estabilidad del servicio.

Lo que tú puedes hacer mientras llega la solución definitiva

Mientras se resuelve el tema de fondo, el Congreso de Jalisco lanzó una serie de recomendaciones para que los ciudadanos no se queden con las manos cruzadas:

Reporta de inmediato cualquier cable expuesto o infraestructura dañada a través de los canales de emergencia.