El guiso de lentejas es uno de los platos más elegidos para el invierno por ser fácil de hacer y económico. Además, suele ser un plato familiar que rinde varias porciones y aporta nutrientes claves como el hierro, proteínas, fibra, entre otros. Dentro de los que más resuena es el hierro, el cual se encarga de diversos procesos biológicos como formar hemoglobina, prevenir la anemia, reforzar las defensas, mejorar la función cognitiva. Las lentejas son una fuente invaluable de hierro vegetal, pero su impacto en la prevención de la anemia depende de otros alimentos. Integrar alimentos y frutas con vitamina C tras la ingesta puede maximizar la absorción, en especial en dietas vegetarianas o veganas. Al ser hierro no hemo (es decir, de origen vegetal cuya absorción es limitada cuando se ingiere sola). Sumar algunos alimentos como morrones, tomates o cítricos puede incrementar significativamente la capacidad del cuerpo para asimilar el hierro y prevenir la anemia. Las formas más comunes de sumar vitamina C tras comer lentejas son: