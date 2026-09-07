Colocar un corcho dentro de la heladera se convirtió en uno de esos trucos caseros que circulan cada vez más entre quienes buscan mantener el electrodoméstico limpio y evitar los malos olores.

La idea es sencilla: aprovechar un objeto que suele quedar después de abrir una botella para colocarlo en alguno de los estantes del refrigerador.

Quienes recomiendan este método aseguran que el corcho puede ayudar a disminuir los olores desagradables que se acumulan en el interior de la heladera.

Por qué recomiendan poner un corcho dentro de la heladera

El corcho es un material poroso que puede retener cierta cantidad de humedad y compuestos presentes en el ambiente. Por ese motivo, algunas personas lo utilizan como una alternativa casera para intentar reducir los olores que quedan dentro de la heladera.

La recomendación suele consistir en colocar un corcho limpio y seco en un estante, preferentemente en una zona donde no interfiera con los alimentos. La práctica es sencilla y no requiere productos adicionales.

¿El corcho realmente elimina los malos olores?

Aunque el truco puede contribuir de manera limitada a disminuir algunos olores, no existen razones para considerarlo un desodorizante potente. La heladera concentra aromas provenientes de distintos alimentos y, cuando alguno está en mal estado o hay derrames, el corcho no soluciona el origen del problema.

Para combatir los malos olores de manera efectiva, lo más importante es retirar los alimentos vencidos, limpiar las superficies y revisar periódicamente los recipientes y cajones.

El truco del corcho en la heladera busca reducir los malos olores y mantener el interior del electrodoméstico más fresco.

Cómo usar el corcho y qué cuidados tener

Si se quiere probar este truco, alcanza con utilizar un corcho limpio y completamente seco y colocarlo dentro de la heladera. No es necesario mojarlo ni agregarle sustancias, ya que podría contaminar otros alimentos o generar humedad innecesaria.

Además, el corcho debería cambiarse si acumula suciedad, humedad o restos de comida. El método puede servir como complemento, pero la clave para mantener una heladera sin malos olores sigue siendo conservar los alimentos correctamente, evitar derrames y realizar una limpieza frecuente.