El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo un inicio de temporada complicado en la Fórmula 1 y finalizó 14° en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, en una carrera que ganó el británico George Russell (Mercedes). El podio en Melbourne lo completaron el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari). El francés Pierre Gasly, compañero de equipo de Colapinto en Alpine, finalizó décimo y sumó un punto. La carrera resultó una verdadera pesadilla para el piloto argentino desde la largada. En los primeros metros tuvo que reaccionar con rapidez para esquivar al neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), cuyo auto se quedó detenido en la pista. La maniobra obligó a Colapinto a perder posiciones y cayó del 14° al 17° lugar. Minutos después, el pilarense recibió una sanción por una infracción en la largada y debió cumplir un “stop and go”, lo que complicó aún más su carrera. Recién superadas las 40 vueltas el argentino ingresó a boxes para cambiar neumáticos, cuando ya estaba lejos de la zona de puntos. A partir de entonces sostuvo un ritmo estable que le permitió avanzar algunas posiciones y finalizar en el 14° lugar. La competencia también registró varios abandonos. El australiano Oscar Piastri (McLaren) y el alemán Nico Hülkenberg (Audi) quedaron fuera antes del inicio, mientras que el español Fernando Alonso (Aston Martin), el francés Isack Hadjar (Red Bull) y el finlandés Valtteri Bottas (Cadillac) abandonaron luego por problemas mecánicos. En contraste, Gasly logró capitalizar una carrera sólida y terminó décimo, resultado que le permitió sumar el primer punto para Alpine en el campeonato. La victoria quedó en manos de Russell, quien protagonizó una intensa disputa con Leclerc y el británico Lewis Hamilton (Ferrari). El piloto de Mercedes logró superar a ambos recién en la vuelta 29, justo cuando la competencia alcanzó la mitad de su recorrido. Detrás del británico se ubicó su compañero de equipo Antonelli, lo que selló el 1-2 para Mercedes, mientras que Leclerc completó el podio y Hamilton terminó en la cuarta posición. El resto de los puntos quedaron en manos de Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull), Oliver Bearman (Haas), Arvid Lindblad (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi) y Gasly. La próxima fecha del campeonato de Fórmula 1 se disputará el próximo fin de semana con el Gran Premio de China de Fórmula 1.