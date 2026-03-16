Trabajar probando bebidas puede parecer una idea difícil de creer, pero en Coca-Cola existe un equipo dedicado específicamente a esa tarea. Dentro de la compañía funciona un grupo de especialistas encargados de evaluar el sabor, el aroma y la calidad de cada producto antes de que llegue al mercado. Este rol, conocido como panelista de degustación, forma parte de los procesos de control de calidad de la empresa y consiste en analizar distintas características sensoriales de las bebidas para asegurar que mantengan el mismo perfil que distingue a la marca. El trabajo se desarrolla dentro de los laboratorios de control de calidad de la compañía. Allí, los panelistas degustan muestras de las bebidas producidas para verificar que cumplan con los estándares establecidos. Marcelo Leopardo, quien trabaja desde hace más de dos décadas en el área de calidad de Coca-Cola Femsa, explicó en un video difundido por la empresa cómo funciona esta tarea. Entre las responsabilidades del equipo se encuentran: Con el paso del tiempo, los especialistas desarrollan un paladar cada vez más entrenado, lo que les permite identificar rápidamente cualquier cambio en el producto. El equipo de degustadores suele rotar según el tipo de bebida que se esté produciendo y la programación del día. Para garantizar la precisión de los análisis también existen ciertas reglas. Por ejemplo, los participantes no deben consumir café antes de una degustación ni formar parte del panel si están resfriados o con alteraciones en el gusto o el olfato. Quienes estén interesados en trabajar en la compañía pueden mantenerse atentos a las convocatorias que la empresa publica en sus canales oficiales. Una de las formas de enterarse de oportunidades laborales es seguir la cuenta de Instagram @cocacolafemsa_ar, donde la empresa comparte información sobre el trabajo dentro de sus plantas y sus equipos. Además, los candidatos pueden postularse a través de los portales de empleo de las compañías del grupo, como Coca-Cola Femsa o Coca-Cola Andina, donde se publican las vacantes disponibles. El proceso suele incluir los siguientes pasos: En algunos casos, la postulación también puede realizarse mediante plataformas de empleo como Bumeran, Zonajobs o LinkedIn, donde las empresas publican sus búsquedas laborales. Los salarios dentro de la empresa pueden variar según el puesto, el área y la antigüedad del trabajador. Por ese motivo, no existe una cifra única que represente el ingreso promedio dentro de la compañía. Sin embargo, algunos datos difundidos públicamente permiten tener una referencia aproximada. Más allá de los ingresos, el rol de panelista de degustación es considerado por muchos como uno de los trabajos más curiosos dentro de la industria alimenticia, ya que combina análisis sensorial, control de calidad y experiencia práctica en laboratorio.