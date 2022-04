Ciudadanía italiana: cuánto cuesta el trámite y cómo obtener turnos

El Ministerio del Interior de Italia comunicó que abrirá una instancia de trabajo para facilitar los trámites para que los residentes argentinos que tengan antepasados italianos puedan obtener la doble ciudadanía.

Por la cantidad de descendientes de inmigrantes que hay en nuestro país -se calcula que son alrededor de 30 millones de argentinos-, el consulado de Italia tiene mucha demanda de turnos.

En ese sentido, el trámite de la ciudadanía italiana para argentinos incluye la recopilación de las partidas de nacimiento, matrimonio y defunción de las personas involucradas, así como la constatación de que la persona italiana no haya renunciado a su nacionalidad.

Pasaporte italiano: todos los requisitos necesarios para sacarlo online junto a la ciudadanía

Cómo conseguir nacionalidad española con sólo dos años de residencia: el truco que pocos conocen

DÓNDE QUEDA EL CONSULADO DE ITALIA EN ARGENTINA PARA SACAR LA CIUDADANÍA

El consulado italiano, en Buenos Aires, queda en la siguiente dirección: Billinghurst 2577, Recoleta

Está es la web oficial del Consulado Italiana en Buenos Aires: consbuenosaires.esteri.it/consolato_buenosaires/es

Estos son todos los documentos que deberán ser presentados: consbuenosaires.esteri.it/consolato_buenosaires/es/i_servizi/cittadinanza/documenti-filiazione.html

COMO SACAR TURNO PARA SACAR LA CIUDADANÍA ITALIANA

Para conseguir un turno gratuito, habrá que ingresar en el sistema Prenot@mi, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, en el que habrá que disponer de un usuario y una contraseña: consbuenosaires.esteri.it/consolato_buenosaires/es/i_servizi/cittadinanza#CITAS

Entre la gran demanda y la poca oferta, conseguir turno para la ciudadanía no es una tarea fácil y puede que haya que probar más de una vez.

Es obligatorio acudir con turno previo para poder realizar el trámite para adquirir la ciudadanía italiana en el Consulado Italiano de Buenos Aires. Los turnos para "Hijos directos mayores de edad" y "Reconstrucción" se reservan únicamente a través del sistema Prenot@mi: prenotami.estari.it.

CUÁNTO CUESTA EL TRÁMITE DE LA CIUDADANÍA ITALIANA

Según el Consulado Italiano en Buenos Aires, el valor del trámite es de 300 euros. Sin embargo, este monto se puede pagar en pesos argentinos, según la cotización al cambio oficial en el momento de abonar.



El dinero equivale a los impuestos consulares y no es reembolsable, por lo que en el caso de no ser aprobada la solicitud de la ciudadanía, no se devolverán.

LAS 3 VÍAS COMUNES PARA SACAR LA CIUDADANIA ITALIANA

Hay 3 vías comunes para solicitar una ciudadanía italiana: descendencia, naturalización y matrimonio con un ciudadano.

CIUDADANÍA POR DESCENDENCIA

La ciudadanía italiana por descendencia tiene como requisito que se puede obtener siempre que no existan saltos generacionales.

El primer requisito es el de filiación, es decir, que la ciudadanía italiana se basa en el principio del "ius sanguinis" (derecho de sangre), en virtud del cual es italiano el hijo nacido de padre italiano o madre italiana. Esto le da el derecho legal a quien tenga un antepasado italiano de hacer la solicitud ante la embajada de este país.

Segundo requisito: se debe poder demostrar quién es o fue su pariente y que éste o ésta no renunció a su ciudadanía original.

La búsqueda de los antepasados puede ser desde la línea generacional paterna y materna. En este último caso sólo es posible para los descendientes nacidos después de 1948 cuando se decretó la Constitución Italiana. En caso de haber nacido antes de esa fecha, los interesados deberán llevar esta petición a juicio para obtener el reconocimiento de sus lazos con este país.

Estos son los documentos de identidad necesarios para cumplir con los requisitos de la ciudadanía italiana, según tu antepasado:

Abuelo/a

Partida de nacimiento del abuelo/a.

Partida de matrimonio del abuelo/a.

Partida de defunción del abuelo/a (si se aplica).

Certificado de Cámara Electoral (no naturalización).

Partida de nacimiento del padre/madre.

Partida de matrimonio del padre/madre.

Partida defunción padre/madre (si aplica)

Tu partida de nacimiento.

Partida matrimonio interesado (si aplica).

Partida de nacimiento hijo.

Por padre o madre

Partida de nacimiento padre/madre.

Partida de matrimonio padre/madre.

Partida de defunción (si aplica).

Certificado cámara electoral (no naturalización).Partida de nacimiento del interesado/a.

Partida matrimonio interesado/a.

Partida nacimiento hijo/s.

Hay que considerar que si se hace por línea materna el descendiente debe haber nacido después de 1948. Si no es así todavía es posible obtenerla mediante un proceso judicial en Italia.

CIUDADANÍA POR MATRIMONIO

La persona casada puede solicitar este derecho si tiene 2 años de matrimonio con residencia en Italia o 3 años si está fuera del país. A partir de 2015, las solicitudes de esta naturaleza deben hacerse al Ministero dell'Interno (Ministerio del Interior).

Requisitos:

Partida de nacimiento apostillada y traducida al italiano.

Certificado de antecedentes penales de tu país.

Documento de identidad.

Cancelación del costo por la solicitud.

Manejo del idioma: desde 2018 el cónyuge tiene que demostrar que maneja el idioma italiano. Esto lo hace a través de un certificado B1 o superior.

En el Consulado General de Italia de Buenos Aires pueden adquirir la ciudadanía las personas que residen en los distritos de Capital Federal, Avellaneda, Baradero, Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, General Rodriguez, General San Martin, Lujan, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Pilar, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Pedro, Tigre, Tres de Febrero, Vicente Lopez, Zárate.

Se necesita un periodo mínimo de residencia de 12 meses. La residencia se demuestra presentando los siguientes documentos:

Un documento válido con foto reconocible (DNI, Cédula del Mercosur o Pasaporte).

Se tendrá que presentar una boleta reciente de un servicio (gas, electricidad, teléfono, etc.) a nombre del interesado

CIUDADANÍA POR NATURALIZACIÓN

Para los trámites de ciudadanía italiana por naturalización los requisitos suelen ser:

partida de nacimiento

antecedentes penales

pasaporte

documentos probatorios de su tiempo de residencia en el país

Las entidades consulares de cada país tienen la potestad de solicitar requisitos adicionales para la ciudadanía italiana por naturalización si lo consideran necesario. Una vez culminado el proceso y aprobado, la persona deberá presentarse en el transcurso de 6 meses a realizar juramento de ser fiel a la República Italiana y a la constitución.

LOS OBSTÁCULOS MÁS FRECUENTES