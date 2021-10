Ciudadanía italiana y elecciones consulares: cómo votar y por qué es importante hacerlo

Italia es un país miembro del G7 y una de las potencias industriales del mundo. En la península, hay 60 millones de habitantes, mientras que fuera hay 80 millones de personas de origen italiano. Es decir, hay más personas con sangre italiana fuera que dentro de Italia.



De estos 80 millones de personas en el mundo de origen italiano 6 millones tienen la ciudadanía otorgada, por lo que votan en Italia. Y Argentina, con poco más de 1 millón de ítalo-argentinos con ciudadanía, es el país con más votantes italianos en el mundo.

Existen solamente dos países con más del 50% de su población con sangre italiana: Italia y Argentina.

La necesidad de inmigración

Desde hace algún tiempo, y ahora agravado por la pandemia, se observa una baja en la tasa de natalidad en la península, alcanzando marcas históricas el año pasado. Según el "INDEC" italiano, de seguir así veríamos en los próximos 50 años la población local reducida casi a la mitad (sin contabilizar el fenómeno inmigratorio).

Por otra parte, Italia ha sido receptor de una suma cercana a los 200 billones de euros para la reconstrucción post-COVID, de las más importantes de Europa, y que ya se están ejecutando dentro del Plan Nacional de Reconstrucción y Resiliencia (PNRR). Todos sabemos que un crecimiento de la economía necesita de un crecimiento también de la población. Por más productividad del capital que exista, si la economía crece, debe crecer necesariamente la población.

Irse del país: ¿qué buscan los argentinos que emigran y a dónde se van?



Pero las poblaciones crecen de dos maneras, ya sea por natalidad propia del país o por inmigración. Por lo que mencionamos arriba, la natalidad italiana es negativa, es decir que solo nos queda la inmigración. Y aquí también tenemos dos alternativas, o mejor dicho dos tipos de inmigración, que están intrínsecamente relacionadas con los sistemas de otorgamiento de ciudadanía.

Y este es precisamente el punto en donde se dividen las aguas: entre apelar a la inmigración "Ius Sanguinis", o sea buscando a esos 80 millones de personas en el mundo (casi 20 millones en Argentina) con sangre italiana, de los cuales 6 millones (mas de 1 millón en Argentina) tienen la ciudadanía o bien, por otra parte, apelar a la inmigración de personas sin origen italiano.

Por este tema, ha comenzado en Italia el debate para cambiar la ley de ciudadanía. Los partidos de centroizquierda italianos promueven la adopción del Ius Soli (ciudadanía por lugar de nacimiento y no por sangre) mientras que los de centroderecha, entre ellos la Lega, son abiertamente contrarios al Ius Soli y favorables al Ius Sanguinis.

También están los partidos nacidos en Argentina, como el MAIE, que si bien son también favorables al Ius Sanguinis, por su escasa representación parlamentaria (3 parlamentarios en 945) no tienen incidencia en el debate.

Demás esta decir que el millón de ítalo-argentinos ha obtenido su ciudadanía gracias al Ius Sanguinis y que de implementarse el Ius Soli, millones más correrían el riesgo eventual de no acceder a la ciudadanía italiana.

Defender el Ius Sanguinis y Mejorar la Atención Consular

Desde hace más de 30 años, los ítalo-argentinos tienen derecho a elegir unos organismos para tutelar sus derechos ante el consulado, denominados COMITES consulares. Los 6 millones de ciudadanos italianos en el mundo, incluido el millón de ítalo-argentinos, tienen derecho a votar en Italia para elegir dos cuerpos: primero, el Parlamento italiano (compuesto por diputados y senadores) y segundo, los COMITES consulares, que son cuerpos electivos, formados por entre 16 y 24 miembros, que existen desde hace 30 años en todos los consulados italianos del mundo donde habiten mas de 3.000 italianos, y cuya misión fundamental es la tutela de los derechos ante el consulado.

En Argentina hay 9 COMITES consulares, uno por cada uno de los 9 consulados italianos que existen en nuestro país: Buenos Aires, Morón, Lomas de Zamora, La Plata, Mar del Plata, Mendoza, Rosario, Córdoba y Bahía Blanca. Buenos Aires es el segundo y Rosario el noveno del mundo en tamaño. El primero es Londres, el tercero Zúrich y el cuarto San Pablo.

Los COMITES consulares pueden ayudar a mejorar la atención consular. Hay más italianos en Buenos Aires que en Venecia.

Es público y notorio que la atención consular en los consulados italianos es altamente perfectible, pero también hay que entender que, pese a la profesionalidad y calidad de sus funcionarios, los consulados están desbordados, no solo por el aumento de la cantidad de italianos en Argentina, sino que también por el aumento de la demanda de ciudadanías y pasaportes por la crisis local.

Como ejemplo, vale decir que en Buenos Aires hay más italianos que en Venecia, pero mientras que en Venecia un pasaporte se renueva en cualquier comisaria, en Buenos Aires hay un solo consulado para hacerlo. Los COMITES podrían muy bien ayudar a los consulados y a los ciudadanos, pero lamentablemente no lo hacen, ya que, desde sus inicios, están gestionados casi en su totalidad por el MAIE con los resultados que todos conocemos: literalmente, los COMITES no sólo no funcionan, sino que el 95% de los ítalo-argentinos los desconoce. En la última elección para su renovación en el 2015, votó solo un 5% del padrón.

La Lega, primer partido de Italia, se presenta por primera vez a los COMITES consulares y se propone ponerlos en funcionamiento para ayudar a los consulados y a los ciudadanos

El objetivo es poner en funcionamiento los COMITES Consulares Italianos, incorporando a los mismos ejemplos de excelencia de los valores más altos de la italianidad, como ser el trabajo, la creatividad, la pasión, etc.

Algunas propuestas para los COMITES Consulares Italianos :

Antes que nada, trasladarlos a cercanías de los consulados. Por ejemplo, hoy el COMITES de Buenos Aires se encuentra en en un 1er piso en zona Tribunales, por lo que el 95% de los italianos desconoce su existencia. Brindar asesoramiento gratuito en trámites consulares, y otros tipos de atención al ciudadano. De ser posible según las leyes italianas, y en total acuerdo con los consulados, comenzar a realizar trámites simples que puedan ser descentralizados, para eliminar cuellos de botella y así mejorar sensiblemente la experiencia en lo que atención consular se refiere.

Pero esta renovación de COMITES no es una elección común ya que como dijimos mas arriba, en Italia ha comenzado el debate para implementar el Ius Soli (ciudadanía por lugar de nacimiento) en lugar del Ius Sanguinis (ciudadanía por sangre) actual.

De aprobarse el Ius Soli, el derecho a la ciudadanía italiana de millones de argentinos correría peligro. En Italia, la Lega es el principal defensor del Ius Sanguinis y por ser el principal partido, es muy difícil que se cambie la ley de ciudadanía. Y si bien los COMITES no inciden en la ley de ciudadanía, ayudaría mucho que los italianos del mundo, en la renovación de los COMITES, elijan al partido que mas apoya el Ius Sanguinis.

Dos problemas...

Mejorar la atención consular. Que no se afecten sus derechos a la ciudadanía italiana, y se mantenga el Ius Sanguinis

...y tres opciones para resolverlos







El MAIE que gestiona la casi totalidad de los COMITES de Argentina desde su creación, ya ha demostrado que no ha podido resolver ninguno de los grandes problemas que aquejan a la colectividad, que empeoran en lugar de mejorar. Más importantemente, en el debate por la ley de ciudadanía, tiene nula influencia en el Parlamento. Los partidos de centroizquierda, representados en Sudamérica por excelentísimos dirigentes de gran honestidad intelectual, tienen el poder necesario en Italia para resolver el problema de la atención consular, pero por otra parte, son los principales impulsores del Ius Soli. La Lega, por ser el partido mas grande de Italia, es en realidad el único que puede garantizar ambos temas, ya que tiene una presencia parlamentaria significativa como para poner en funcionamiento los COMITES y aparte, es el principal defensor del Ius Sanguinis y opositor al Ius Soli, en Italia.

Registrarse para votar

Diversamente que en las elecciones de diputados y senadores, donde las boletas se envían a los domicilios de todos los italianos del país, en esta elección existe una gran particularidad, que es que hay que registrarse para votar, es decir solicitar al consulado respectivo que les envíen por correo las boletas.

Cómo registrarse

Registrarse para votar toma solo 5' y se puede hacer visitando www.legacomites.com o por WhatsApp al +54-911-6859-9114. El registro para votar consiste básicamente en que hay que llenar y firmar un formulario, y enviarlo por mail o personalmente al consulado con copia de frente y dorso del DNI.

De nuevo, hay que solicitar votar para los COMITES consulares italianos, lo que se puede hacer fácilmente en www.legacomites.com por WhatsApp al +54-911-6859-9114. Hay tiempo hasta el 3/11 para registrarse para votar.

Los ciudadanos italianos de Argentina seguramente han experimentado en carne propia los problemas de atención consular. Pero como dijimos antes, no son problemas de difícil resolución, contamos con funcionarios consulares de altísimo nivel humano y profesional y encima Italia pone a disposición una herramienta extra, que no cuenta casi ningún otro país del mundo, que son los COMITES Consulares.

Lamentablemente, hasta hoy no los hemos utilizado y el 95% de los connacionales no los conoce. Por ello, no desaprovechemos nuevamente esta gran oportunidad que generosamente nos da Italia, y registrémonos para votar, apoyando en esta oportunidad a partidos italianos con capacidad real de mejorar las cosas.