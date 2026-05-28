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La reconocida marca de indumentaria urbana This Is Feliz Navidad confirmó el cierre definitivo de otro de sus locales en la Ciudad de Buenos Aires y lanzó una fuerte liquidación con promociones 2x1 para vender el stock restante.
La firma anunció que dejará de operar en su sucursal ubicada sobre avenida Santa Fe 3120, en pleno barrio de Palermo, una de las zonas comerciales más importantes del país. La decisión llega apenas semanas después del cierre de otro punto de venta que la marca tenía en Recoleta.
Cierra una histórica marca de ropa y lanza una promoción 2x1
Tras comunicar el cierre del local, This Is Feliz Navidad activó una campaña especial de liquidación con ofertas 2x1 que estará vigente hasta el 31 de mayo.
En su tienda online aparecen descuentos en:
- Remeras y buzos con licencias oficiales
- Jeans y pantalones cargo
- Camperas y sweaters
- Shorts y ropa de playa
- Mochilas y accesorios
La marca también mantiene promociones adicionales, como 3 cuotas sin interés en compras superiores a $ 80.000 y envío gratis desde $ 120.000.
Qué pasa con This Is Feliz Navidad
La empresa explicó que el cierre responde al complicado contexto económico y a la caída de rentabilidad de los locales físicos. Según trascendió, el aumento de costos operativos y la baja del consumo impactaron de lleno en el negocio de las marcas independientes de indumentaria.
Pese al cierre en Palermo y la reciente baja de la tienda de Recoleta, la firma seguirá operando con otros locales y reforzará su estrategia digital.
Actualmente mantiene sucursales en:
- Avenida Córdoba 4517
- Barrio Chino
- Tortugas Open Mall
- Otros puntos de venta seleccionados
Una marca icónica entre los jóvenes
This Is Feliz Navidad logró posicionarse entre las marcas urbanas más populares entre adolescentes y jóvenes gracias a sus colecciones con licencias oficiales de franquicias como Star Wars, Batman, Harry Potter, Naruto, Bob Esponja y Adventure Time.
La empresa se destacó especialmente por sus diseños de edición limitada fabricados en Argentina y por una fuerte presencia en shoppings y redes sociales.