La reconocida marca de indumentaria urbana This Is Feliz Navidad confirmó el cierre definitivo de otro de sus locales en la Ciudad de Buenos Aires y lanzó una fuerte liquidación con promociones 2x1 para vender el stock restante.

La firma anunció que dejará de operar en su sucursal ubicada sobre avenida Santa Fe 3120, en pleno barrio de Palermo, una de las zonas comerciales más importantes del país. La decisión llega apenas semanas después del cierre de otro punto de venta que la marca tenía en Recoleta.

Cierra una histórica marca de ropa y lanza una promoción 2x1

Tras comunicar el cierre del local, This Is Feliz Navidad activó una campaña especial de liquidación con ofertas 2x1 que estará vigente hasta el 31 de mayo.

En su tienda online aparecen descuentos en:

Remeras y buzos con licencias oficiales

Jeans y pantalones cargo

Camperas y sweaters

Shorts y ropa de playa

Mochilas y accesorios

La marca también mantiene promociones adicionales, como 3 cuotas sin interés en compras superiores a $ 80.000 y envío gratis desde $ 120.000.

Qué pasa con This Is Feliz Navidad

La empresa explicó que el cierre responde al complicado contexto económico y a la caída de rentabilidad de los locales físicos. Según trascendió, el aumento de costos operativos y la baja del consumo impactaron de lleno en el negocio de las marcas independientes de indumentaria.

Pese al cierre en Palermo y la reciente baja de la tienda de Recoleta, la firma seguirá operando con otros locales y reforzará su estrategia digital.

Actualmente mantiene sucursales en:

Avenida Córdoba 4517

Barrio Chino

Tortugas Open Mall

Otros puntos de venta seleccionados

Una marca icónica entre los jóvenes

This Is Feliz Navidad logró posicionarse entre las marcas urbanas más populares entre adolescentes y jóvenes gracias a sus colecciones con licencias oficiales de franquicias como Star Wars, Batman, Harry Potter, Naruto, Bob Esponja y Adventure Time.

La empresa se destacó especialmente por sus diseños de edición limitada fabricados en Argentina y por una fuerte presencia en shoppings y redes sociales.