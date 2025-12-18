En un nuevo capítulo de la escalada de tensión entre Estados Unidos y China, el gobierno de Trump anunció un plan de venta de armas a Taiwán por 11.100 millones de dólares.

Es la mayor venta de armas de Estados Unidos en su historia a Taiwán. Y el segundo paquete militar más voluminoso destinado a las fuerzas independentistas de la isla en lo que va del mandato de Trump.

La reacción de China no se hizo esperar: “Es una señal gravemente errónea”. Además, el régimen chino amenazó con tomar “medidas firmes y contundentes” ante el fortalecimiento militar de su vecino con ayuda de EE.UU.

Crece la tensión China-EE.UU.: cómo es la mayor venta de armas a Taiwán en la historia

El plan de equipamiento militar de Estados Unidos incluye sistemas avanzados destinados al Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada taiwanesa: repuestos y munición para artillería autopropulsada, sistemas de misiles de largo alcance, misiles antiblindaje y sistemas navales.

De ser aprobada por el Congreso de Estados Unidos, la venta se concretaría dentro de un mes.

El anuncio representa un golpe estratégico para China, que ha intensificado su presión militar sobre Taiwán mediante ejercicios navales y vuelos de aeronaves cerca del espacio aéreo isleño tras la llegada a la presidencia de William Lai, un líder que China considera “extremadamente independentista".

El portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, calificó la operación de Estados Unidos como una “señal gravemente errónea” que “daña gravemente la seguridad y la integridad territorial de China” al convertir a la isla en “un polvorín”.

Acusó a Estados Unidos de “ayudar a la independencia mediante las armas”. Y advirtió que China “adoptará medidas firmes y contundentes” para defender su soberanía.

El régimen chino insiste en que Taiwán constituye una “parte inalienable” de su territorio y amenaza regularmente con usar la fuerza para lograr la “reunificación”. Sin embargo, la isla se gobierna de manera autónoma desde 1949 y ha desarrollado una sociedad democrática y una economía avanzada que la sitúa entre las potencias tecnológicas mundiales.

Por qué Estados Unidos invierte en equipar con armas potentes a Taiwán contra China

Taiwán produce más del 60% de los semiconductores globales y concentra el 90% de los chips más avanzados, lo que convierte su defensa en un asunto de seguridad estratégica para Occidente.

Estados Unidos mantiene una posición de “ambigüedad estratégica” respecto a Taiwán. Aunque no mantiene relaciones diplomáticas oficiales con Taipéi desde 1979, la ley estadounidense obliga a Washington a proporcionar a la isla los medios necesarios para su defensa.

En ese marco, el masivo paquete militar de Estados Unidos a Taiwán envía una señal clara: cualquier avanzada contra la isla Taiwán enfrentará una resistencia formidable respaldada por el arsenal más avanzado de Occidente.