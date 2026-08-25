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Mientras los primeros días de frío se asoman y con un invierno que va acercándose, la estufa se convierte en uno de los electrodomésticos más utilizados en los hogares argentinos. No obstante, existen otras opciones que gastan menos energía y cuidan al medioambiente.

En efecto, hay un innovador producto que promete revolucionar la calefacción de los hogares esta temporada invernal: los paneles solares radiantes.

Esta novedosa tecnología, que combina bajo consumo, un diseño moderno y un fuerte enfoque en la sostenibilidad, es una alternativa ecológica y segura para las familias.

¿Qué es y cómo funciona el nuevo electrodoméstico que reemplazará a la estufa este invierno?

A diferencia de los sistemas convencionales, este sistema de calefacción funciona mediante radiación infrarroja, lo que les permite calentar los ambientes de forma uniforme, directa y sin resecar el aire.

Este mecanismo permite una distribución del calor más uniforme sin necesidad de mover aire, a diferencia de las estufas a gas o los caloventores eléctricos.

Su instalación es simple y versátil, ya que pueden colocarse tanto en paredes como en techos y se integran al diseño del hogar de manera discreta. Con un funcionamiento silencioso, sin piezas móviles ni llama viva, representan una opción eficiente e ideal para hogares con niños, personas mayores o mascotas.

Ventajas de usar los paneles calefactores radiantes

Algunos de los beneficios de usar este electrodoméstico en invierno son:

  • Menor consumo: al aprovechar el calor infrarrojo y, en algunos casos, la energía solar, su consumo es considerablemente menor en comparación con estufas eléctricas o a gas.
  • Sostenibilidad: no generan emisiones ni gases tóxicos, lo que los convierte en una alternativa ecológica y saludable.
  • Mayor seguridad: al no contar con llama ni partes móviles, se reducen los riesgos de incendio o accidentes domésticos.
  • Diseño moderno y cómodo: algunos modelos se integran tan bien que parecen paneles decorativos. Al instalarse en el techo, quedan fuera de la vista y liberan espacio en los ambientes.
  • Silenciosos: ideales para dormitorios, salas de estar o espacios de trabajo, ya que no emiten ningún tipo de ruido.
  • Mantenimiento mínimo: a diferencia de estufas o caloventores, los paneles requieren muy poco cuidado a lo largo del tiempo.

¿Cuánto sale los paneles calefactores radiantes en Argentina?

Este producto se puede conseguir con descuentos de hasta el 45%, con precios que parten desde los $400.000 en algunas tiendas online. Además, es posible financiarlos en cuotas sin interés, y algunos modelos incluyen envío gratuito y entrega en 24 horas.

Si bien la instalación inicial puede representar un gasto más alto que comprar un caloventor, los paneles solares radiantes son una inversión a largo plazo.

Así quedan instalados los paneles radiantes.
Así quedan instalados los paneles radiantes.

Consejos para aprovechar al máximo la calefacción este invierno

Además del uso de electrodomésticos eficientes, hay ciertos hábitos que ayudan a reducir el consumo eléctrico en el hogar:

  • Aprovechar la luz solar durante el día para mantener el calor natural en casa.
  • Cerrar las puertas de los ambientes que no uses, así se concentrará el calor donde más se lo necesita.
  • Usar cortinas gruesas y burletes para evitar la pérdida de temperatura por ventanas y puertas.
  • Ventilar los espacios al menos una vez al día para renovar el aire sin perder tanto calor.