Mientras los primeros días de frío se asoman y con un invierno que va acercándose, la estufa se convierte en uno de los electrodomésticos más utilizados en los hogares argentinos. No obstante, existen otras opciones que gastan menos energía y cuidan al medioambiente .

En efecto, hay un innovador producto que promete revolucionar la calefacción de los hogares esta temporada invernal: los paneles solares radiantes.

Esta novedosa tecnología, que combina bajo consumo, un diseño moderno y un fuerte enfoque en la sostenibilidad, es una alternativa ecológica y segura para las familias.

¿Qué es y cómo funciona el nuevo electrodoméstico que reemplazará a la estufa este invierno?

A diferencia de los sistemas convencionales, este sistema de calefacción funciona mediante radiación infrarroja, lo que les permite calentar los ambientes de forma uniforme, directa y sin resecar el aire.

Este mecanismo permite una distribución del calor más uniforme sin necesidad de mover aire, a diferencia de las estufas a gas o los caloventores eléctricos.

Su instalación es simple y versátil, ya que pueden colocarse tanto en paredes como en techos y se integran al diseño del hogar de manera discreta. Con un funcionamiento silencioso, sin piezas móviles ni llama viva , representan una opción eficiente e ideal para hogares con niños, personas mayores o mascotas.

Ventajas de usar los paneles calefactores radiantes

Algunos de los beneficios de usar este electrodoméstico en invierno son:

Menor consumo : al aprovechar el calor infrarrojo y, en algunos casos, la energía solar, su consumo es considerablemente menor en comparación con estufas eléctricas o a gas.

: al aprovechar el calor infrarrojo y, en algunos casos, la energía solar, su consumo es considerablemente menor en comparación con estufas eléctricas o a gas. Sostenibilidad : no generan emisiones ni gases tóxicos, lo que los convierte en una alternativa ecológica y saludable.

: no generan emisiones ni gases tóxicos, lo que los convierte en una alternativa ecológica y saludable. Mayor seguridad : al no contar con llama ni partes móviles, se reducen los riesgos de incendio o accidentes domésticos.

: al no contar con llama ni partes móviles, se reducen los riesgos de incendio o accidentes domésticos. Diseño moderno y cómodo : algunos modelos se integran tan bien que parecen paneles decorativos. Al instalarse en el techo, quedan fuera de la vista y liberan espacio en los ambientes.

: algunos modelos se integran tan bien que parecen paneles decorativos. Al instalarse en el techo, quedan fuera de la vista y liberan espacio en los ambientes. Silenciosos : ideales para dormitorios, salas de estar o espacios de trabajo, ya que no emiten ningún tipo de ruido.

: ideales para dormitorios, salas de estar o espacios de trabajo, ya que no emiten ningún tipo de ruido. Mantenimiento mínimo: a diferencia de estufas o caloventores, los paneles requieren muy poco cuidado a lo largo del tiempo.

¿Cuánto sale los paneles calefactores radiantes en Argentina?

Este producto se puede conseguir con descuentos de hasta el 45%, con precios que parten desde los $400.000 en algunas tiendas online. Además, es posible financiarlos en cuotas sin interés, y algunos modelos incluyen envío gratuito y entrega en 24 horas.

Si bien la instalación inicial puede representar un gasto más alto que comprar un caloventor, los paneles solares radiantes son una inversión a largo plazo.

Así quedan instalados los paneles radiantes.

Consejos para aprovechar al máximo la calefacción este invierno

Además del uso de electrodomésticos eficientes, hay ciertos hábitos que ayudan a reducir el consumo eléctrico en el hogar: