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Mientras los primeros días de frío se asoman y con un invierno que va acercándose, la estufa se convierte en uno de los electrodomésticos más utilizados en los hogares argentinos. No obstante, existen otras opciones que gastan menos energía y cuidan al medioambiente.
En efecto, hay un innovador producto que promete revolucionar la calefacción de los hogares esta temporada invernal: los paneles solares radiantes.
Esta novedosa tecnología, que combina bajo consumo, un diseño moderno y un fuerte enfoque en la sostenibilidad, es una alternativa ecológica y segura para las familias.
¿Qué es y cómo funciona el nuevo electrodoméstico que reemplazará a la estufa este invierno?
A diferencia de los sistemas convencionales, este sistema de calefacción funciona mediante radiación infrarroja, lo que les permite calentar los ambientes de forma uniforme, directa y sin resecar el aire.
Este mecanismo permite una distribución del calor más uniforme sin necesidad de mover aire, a diferencia de las estufas a gas o los caloventores eléctricos.
Su instalación es simple y versátil, ya que pueden colocarse tanto en paredes como en techos y se integran al diseño del hogar de manera discreta. Con un funcionamiento silencioso, sin piezas móviles ni llama viva, representan una opción eficiente e ideal para hogares con niños, personas mayores o mascotas.
Ventajas de usar los paneles calefactores radiantes
Algunos de los beneficios de usar este electrodoméstico en invierno son:
- Menor consumo: al aprovechar el calor infrarrojo y, en algunos casos, la energía solar, su consumo es considerablemente menor en comparación con estufas eléctricas o a gas.
- Sostenibilidad: no generan emisiones ni gases tóxicos, lo que los convierte en una alternativa ecológica y saludable.
- Mayor seguridad: al no contar con llama ni partes móviles, se reducen los riesgos de incendio o accidentes domésticos.
- Diseño moderno y cómodo: algunos modelos se integran tan bien que parecen paneles decorativos. Al instalarse en el techo, quedan fuera de la vista y liberan espacio en los ambientes.
- Silenciosos: ideales para dormitorios, salas de estar o espacios de trabajo, ya que no emiten ningún tipo de ruido.
- Mantenimiento mínimo: a diferencia de estufas o caloventores, los paneles requieren muy poco cuidado a lo largo del tiempo.
¿Cuánto sale los paneles calefactores radiantes en Argentina?
Este producto se puede conseguir con descuentos de hasta el 45%, con precios que parten desde los $400.000 en algunas tiendas online. Además, es posible financiarlos en cuotas sin interés, y algunos modelos incluyen envío gratuito y entrega en 24 horas.
Si bien la instalación inicial puede representar un gasto más alto que comprar un caloventor, los paneles solares radiantes son una inversión a largo plazo.
Consejos para aprovechar al máximo la calefacción este invierno
Además del uso de electrodomésticos eficientes, hay ciertos hábitos que ayudan a reducir el consumo eléctrico en el hogar:
- Aprovechar la luz solar durante el día para mantener el calor natural en casa.
- Cerrar las puertas de los ambientes que no uses, así se concentrará el calor donde más se lo necesita.
- Usar cortinas gruesas y burletes para evitar la pérdida de temperatura por ventanas y puertas.
- Ventilar los espacios al menos una vez al día para renovar el aire sin perder tanto calor.