Cada vez más personas buscan en la alimentación una aliada para cuidar el corazón, y los especialistas en nutrición tienen una respuesta clara.

Diversas organizaciones médicas de referencia internacional, como la Asociación Americana del Corazón, coinciden en señalar un cereal integral accesible y versátil como una herramienta concreta para controlar el colesterol.

Ese cereal es la avena. El componente que la distingue de otros es el betaglucano, un tipo de fibra soluble que actúa de manera particular durante la digestión. Al entrar en contacto con el agua en el tracto digestivo, forma una especie de gel que atrapa el colesterol LDL —el conocido como “malo”— e impide que se absorba en el torrente sanguíneo.

Media taza de avena aporta alrededor de cuatro gramos de fibra, de los cuales dos corresponden a fibra soluble. Esta proporción es suficiente para marcar una diferencia en los niveles de colesterol LDL cuando el consumo se mantiene en el tiempo. Además, al tratarse de un cereal integral, la avena conserva el salvado, el germen y el endospermo, lo que garantiza un aporte completo de vitaminas y minerales que en las versiones procesadas suele perderse.

Más allá del efecto sobre el colesterol, la avena ofrece otros beneficios que la convierten en un alimento integral en el sentido más amplio del término. La misma fibra soluble que actúa sobre las grasas también frena la absorción de azúcares, lo que contribuye a estabilizar la glucosa en sangre y reduce el riesgo de enfermedades metabólicas.

A esto se suma su capacidad de generar saciedad prolongada, un factor que facilita el control del peso corporal y, por extensión, el de la circunferencia abdominal, un indicador clave de riesgo cardíaco.

No toda la avena disponible en el mercado tiene el mismo perfil nutricional. Las versiones menos procesadas, como la avena integral o la cortada, conservan mejor sus propiedades y tienen un índice glucémico más bajo que las variedades instantáneas o de cocción rápida.

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Estas últimas suelen incorporar azúcar y sal añadidos, por lo que si se eligen, conviene optar por las versiones sin saborizantes. El salvado de avena, por su parte, es una fuente concentrada de fibra que puede sumarse fácilmente a batidos, yogures o preparaciones de panadería.

Para sacarle el mayor partido a este cereal, los expertos recomiendan combinarlo con proteínas o frutas frescas, lo que mejora la digestión y prolonga la sensación de saciedad. Incorporar gradualmente otros alimentos ricos en fibra, como verduras, semillas y frutos secos, complementa sus beneficios y potencia la protección cardiovascular.