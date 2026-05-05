Después de varias temporadas dominando la moda diaria, la calza chupín empieza a perder protagonismo. En su lugar, una nueva silueta más cómoda y versátil se instala como tendencia para este otoño 2026. Se trata de las calzas de corte recto, una opción que prioriza la libertad de movimiento sin dejar de lado el estilo. A diferencia del modelo ajustado tradicional, este diseño presenta una caída más uniforme desde la cadera hasta el tobillo. El resultado es una prenda que no se pega al cuerpo, pero tampoco queda suelta en exceso. Entre sus principales características se destacan: Este equilibrio permite lograr una silueta más relajada, ideal para el uso cotidiano. El cambio responde a una tendencia más amplia dentro de la moda, la búsqueda de prendas funcionales, cómodas y fáciles de combinar. Las calzas rectas se adaptan a distintos contextos del día, desde actividades informales hasta salidas más armadas. Su diseño permite moverse con mayor comodidad y evita la rigidez del ajuste extremo. Una de las ventajas de esta prenda es su versatilidad. Se puede integrar en distintos estilos con combinaciones simples: La clave está en jugar con volúmenes y superponer prendas para lograr un equilibrio visual. La llegada de las calzas rectas refleja una transformación en las preferencias, menos rigidez y más comodidad en el día a día.