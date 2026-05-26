Cerró una de las fábricas más importantes del país.

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La histórica firma maderera Linor SRL, una de las principales fabricantes de pallets del noreste del país, confirmó el cierre definitivo de su planta en Azara, Misiones, y dejó a 130 trabajadores al borde del desempleo.

Frente al delicado panorama, los empleados mantienen una vigilia en el predio y bloquearon la salida por temor a un posible vaciamiento de la empresa.

Qué pasó con la histórica fábrica que cerró sus puertas

Linor SRL era considerada una de las compañías más importantes del sector forestoindustrial de Misiones. La empresa fabricaba pallets de madera para grandes firmas nacionales como Arcor, Quilmes, Loma Negra y Papel Misionero, además de exportar parte de su producción a Brasil.

Según denunciaron desde el Sindicato de Obreros de la Industria Maderera de Posadas (SOIMP), la situación venía deteriorándose desde hacía al menos dos años, aunque el conflicto explotó cuando los trabajadores detectaron el retiro de maquinaria durante un período de vacaciones.

“Mientras estaban de vacaciones se empezaron a sacar máquinas” , explicó Agustín Báez, referente gremial del sector.

Cierra una importante fábrica

Distintos reportes señalaron que la empresa acumulaba importantes deudas fiscales y atrasos en el pago de salarios, vacaciones y aportes vinculados a la obra social. Incluso, trascendió que sus cuentas habrían sido embargadas por obligaciones pendientes con ARCA.

Además, trabajadores denunciaron que la firma también mantenía deudas por servicios eléctricos y proveedores, en un contexto marcado por la caída de la demanda y el aumento de costos operativos.

El impacto del cierre en Misiones

El cierre de Linor SRL golpea de lleno a la economía de Azara y al sector maderero regional, una de las actividades productivas más importantes del sur de Misiones.

La planta era una fuente clave de empleo para decenas de familias y su paralización profundiza la preocupación por la situación industrial en distintas provincias argentinas.

Frente a este escenario, los empleados decidieron permanecer dentro y fuera de la planta para impedir el retiro de equipos hasta obtener garantías sobre el pago de indemnizaciones y haberes adeudados.