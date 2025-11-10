Un extenso peritaje de 25.557 páginas de conversaciones por WhatsApp entre los hermanos Claudio y Marcelo Tórtul, responsables de la filial local de Securitas, revela un presunto sistema de coimas para mantener contratos con la empresa estatal entrerriana Enersa.

El actual diputado nacional Gustavo Bordet aparece mencionado 98 veces en estos chats, que abarcan desde diciembre de 2016 hasta abril de 2024, según una nota que publica el diario La Nación.

Según revelan los chats citados en la nota que firma Nicolás Pizzi, el exgobernador habría sido destinatario de pagos irregulares dentro de una trama de corrupción que, según la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, involucró sobornos por u$s 7,6 millones.

“El Negro me dijo q si le damos el 40 saca el pago cn el ajuste. Reparte cn Bordet Julio y el”, escribió Claudio Tórtul el 24 de septiembre de 2018. “El Negro” era José Gervasio Laporte, extitular de la Secretaría Legal y Técnica provincial e integrante de la comisión fiscalizadora de Enersa, identificado por la Justicia como uno de los principales destinatarios de los sobornos. Un mes después de ese mensaje se firmó la tercera adenda al contrato original.

Los mensajes revelan encuentros frecuentes y negociaciones concretas. “Ahi cuando se iba (recien) el Negro me pregunto cuando esta la plata de Bord”, escribió Claudio Tórtul el 28 de enero de 2019, el mismo día que envió un mail mencionando “pagar la parte de Bordet”. Una semana después aparece una cifra específica: “El jueves vamos a pagar Negro Bordet. 1,1 millon”.

En marzo de 2017, los hermanos discutían pedidos de aumento. “Ayer...Estuvimos cn el negro.. Le pedi li ascienda...Y me dijo q si.. Depende de el...Y ahora le preg a bordet si ouede pinerlo de 2”, escribió Claudio. Cinco meses después se concretó la primera adenda al contrato.

Corrupción y menciones a Kueider

La causa arrancó en 2020 tras una investigación interna de Securitas Argentina donde aparecieron indicios de pagos irregulares para lograr contratos con organismos estatales. Los teléfonos fueron secuestrados en abril de 2024 y la jueza Arroyo Salgado procesó a nueve imputados con prisión preventiva.

Consultado por el medio, Bordet negó participación: “Cuando asumí, la empresa Securitas ya venía prestando servicio. Además, yo no intervenía en los contratos. Los Tórtul tenían mensajes directos con funcionarios de Enersa, conmigo no”.

Fuentes judiciales confirmaron al diario La Nación que el exgobernador no está imputado pese a las múltiples menciones.

El caso también salpica al expulsado senador Edgardo Kueider, mencionado en un mensaje de junio de 2017 sobre un pliego para Enersa.

La jueza Arroyo Salgado declaró la conexidad con su causa por enriquecimiento ilícito y solicitó su extradición desde Paraguay, donde fue detenido tras intentar ingresar con dólares no declarados.