Caso Loan: hallan una nueva prueba que podría cambiar por completo la investigación

La búsqueda de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años que desapareció en Corrientes, tuvo un giro inesperado, luego de que los otros cuatro menores que estuvieron presentes en el almuerzo familiar volvieran a declarar frente a la Cámara Gesell.

De acuerdo a la información oficial, la hija de Camila Núñez, prima del chico desaparecido, cambió la primera versión de los hechos y aseguró que un hombre se lo habría llevado.

Caso Loan: la nueva hipótesis sobre la desaparición



Durante los primeros días de la investigación, se habría trabajado sobre la hipótesis de que Loan habría sido secuestrado por un hombre encapuchado.

Esto se volvió a poner en la mesa luego de que se conocieran los testimonios de los nenes que fueron al naranjal junto con el chico de 5 años y los otros tres adultos detenidos, Antonio Benítez, Mónica Millapi y Daniel Ramírez.

Allí, una de las chicas sostuvo que " un hombre con capucha negra " se llevó al pequeño y lo separó del grupo.

Este testimonio también lo vinculan con la versión que brindó una tía del menor al revelar que había " un hombre de capucha blanca " que estaba en la casa de la abuela Catalina Peña, el día del almuerzo familiar en el que desapareció Loan.

" La parte de naranjas está en el monte y después da a un lugar limpio, en donde si el nene dice 'me voy de mi papá', alguno de los tres mayores tendría que haberlo visto. Por eso yo no creo la versión de ellos que no lo hayan visto ", había apuntado la testigo.

Caso Loan: ¿Qué pasó con la foto del chico en Colombia?





Búsqueda de Loan.

El fin de semana, se dio a conocer una fotografía de un chico en un shopping Colombia que habrían vinculado con Loan. Incluso, sus padres habían afirmado que se trataba del chico desaparecido.

Sin embargo, la Justicia descartó esta versión y sostuvo que el menor que aparecía en las imágenes era un chico de dos años. Es decir, tres años menos que el niño de Corrientes.