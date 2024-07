Caso Loan: tras levantarse el secreto de sumario, ¿qué encontraron en los celulares de los sospechosos?

Tras levantarse el secreto de sumario, dieron a conocer las conversaciones e imágenes que se enviaron los principales sospechosos por la desaparición de Loan Danilo Peña, el chico de 5 años que fue visto por última vez el pasado jueves 13 de junio.

Entre los 19 teléfonos celulares que fueron peritados por la Policía Federal se encuentran el de María Victoria Caillava y Carlos Pérez, el matrimonio que fue detenido e imputado por captación ilegal de personas.

Allí se encontraron los mensajes que fueron enviados durante los primeros días de búsqueda, en el que revelan un viaje que al momento no había sido registrado en el expediente.

Caso Loan: ¿Qué encontraron en los teléfonos celulares de los sospechosos?



En las últimas horas, los efectivos de seguridad confirmaron que se encontraron nuevos audios enviados entre la exfuncionaria municipal y el militar retirado de la Armada.

" María, alistate porque nos vamos a Goya. Ya ", le envió Pérez a su esposa, mientras se llevaba adelante la búsqueda de Loan.

En sus declaraciones indagatorias, ninguno de los dos acusados habría mencionado este tercer viaje. En una primera instancia contaron que viajaron a la ciudad de Corrientes y luego se trasladaron para Resistencia, Chaco.

Esto también se ratifica con un mensaje que el ex militar le envió a Walter Maciel, el policía acusado de encubrimiento: " Comisario, nos vamos a ir a Goya con el auto. ¿Podremos dejar la camioneta ahí frente a la policía, por una precaución que quede ahí por cualquier cosa? ".

Los primeros seis detenidos por la desaparición de Loan.

Se trata de la camioneta Ford Ranger blanca, en la que se encontraron manchas de sangre con ADN masculino y un hundimiento en el guardabarros. De acuerdo a lo peritado, Pérez le habría pedido ayuda a Maciel porque temía de que le "plantarán" pruebas en su contra en el vehículo.

Vale destacar que, anteriormente, fuentes judiciales le confirmaron a Noticias Argentinas que en el celular del detenido encontraron material vinculado a la pornografía infantil y violencia de género contra mujeres.

Caso Loan: ¿Qué dijo María Victoria Caillava tras la desaparición?

Entre las conversaciones, la ex funcionaria municipal de 9 de Julio envió mensajes donde se desligó del presunto secuestro: "Mirá hay distintas versiones, yo hace un ratito llegué a casa. Ahora creen que puede estar con un tío de parte de la mamá" .

Además, también planteó la hipótesis de que haya sido atacado por un puma. " Los drones vieron muchos pumas y un policía que andaba por los montes vio un puma chiquito arriba de un árbol, y la madre debe andar por ahí buscando comida. También se teme eso, que por ahí lo atacaron ", aseveró.

En la misma conversación, habló de " una interna familiar " y apuntó contra Antonio Benítez. " Evidentemente, el tío está metido, porque no queda otra, fue el último que estuvo con el nene ", argumentó la acusada.