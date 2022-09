La motivadora historia de Alejandro, el joven que se quedó sin trabajo, estudió programación y hoy es desarrollador web

Alejandro Sabater es un joven de 29 años cuya historia logró cautivar el ojo de los usuarios virtuales por el ejemplo de superación que transmite. Especialmente en TikTok, donde ocasionalmente publica videos que muestran la cotidianidad de su trabajo como cartonero.

Sabater dio en la tecla cuando descubrió su nicho en las redes. "¿Cuántos cartoneros con TikTok hay? No deben haber muchos", explicó el joven en un video publicado por la cuenta Talento Argentino.

De cartonero a programador: La historia de Alejandro que pegó una vuelta cuando decidió contarla por TikTok. pic.twitter.com/GhMxjfe1cZ — Talento Argentino (@Talentoargen) September 8, 2022

En su perfil, Alejandro revela lo que junta en un día, da consejos para cartoneros y hasta usa la plataforma como medio de descargo. Sin embargo, mientras trabaja y cuenta sus experiencias en las redes, también estudia Licenciatura en Tecnologías de la Información.

De cartonero a programador: ¿cómo hizo?

Previo a su trabajo como cartonero, Alejandro había trabajado en una fábrica desde los 18 años. Sin embargo, cuando se quedó sin trabajo en marzo, se dio cuenta de que no quería regresar a ese ámbito y en cambio, deseaba profesionalizar su interés en la tecnología.

Tras la recomendación de su hermano, Sabater ingresó al mundo de los cartoneros. Fue una opción convincente para el joven que buscaba pasar más tiempo con su familia y a la vez dedicarle tiempo al estudio.

A modo de entretenimiento, compartía sus tareas laborales con la comunidad de Tik Tok. Le interesaba esta red en particular ya que no era conocida por su familia, con lo cual podía mantener en secreto su trabajo de cartonero. Por supuesto que esto no duró mucho tiempo luego de que se viralizara su video de presentación.

"Yo veía que me criticaban mucho. Me decían ‘¿nunca un estudiar no?' ‘¿nunca un trabajar?' Y dije no, tengo que subir contando por qué junto cartón y quién soy. Y bueno, conté en un video de Tik Tok que junto cartón para poder estar con mi familia y poder estudiar", afirmó el joven.

Aquel video no solo hizo recorrer su historia en los medios, sino que también le dio trabajo como desarrollador web.

¿Qué necesitas para ser programador?

El ejemplo de Alejandro demuestra que lo que más se necesita en el rubro es la voluntad y el interés, y un poco de oportunidades. El joven, padre de un hijo, comenzó formándose de forma autodidacta, por sus propios medios. A medida que crecía su interés, decidió anotarse en la facultad.

Armó su equipo de trabajo con materiales que encontraba en la calle: auriculares, mouse pad, teclado. Así, dio comienzo a su sueño para convertirse en programador y eventualmente tener su propia empresa.

Actualmente no solo tiene una cuenta de Tik Tok (@el_cartoneroinf) con casi 12 mil seguidores, sino que también usa Twitch para stremear juegos en vivo. Parece que la veta de influencer también le sienta bien a este joven estudiante.