Carlos Gardel, padre del tango: “Un artista, un hombre de ciencia, no tiene nacionalidad. Un cantor tampoco es de todos y su patria es donde oye aplausos” .

A más de nueve décadas de su partida, Carlos Gardel sigue siendo una de las figuras más recordadas de la música popular.

El Zorzal Criollo murió el 24 de junio de 1935 en un accidente aéreo en Medellín, Colombia, pero su voz y sus frases continúan vigentes.

La frase que definió su identidad artística

Entre las declaraciones más citadas de Gardel aparece una que resume su forma de entender el arte y la pertenencia: “Un artista, un hombre de ciencia, no tiene nacionalidad. Un cantor tampoco, es de todos, y su patria es donde oye aplausos”.

La frase cobra un significado especial si se tiene en cuenta que el origen de Gardel fue, y sigue siendo, motivo de debate. Mientras la hipótesis uruguayista sostiene que nació en Tacuarembó, la tesis francesista ubica su nacimiento en Toulouse, en 1890.

Carlos Gardel, padre del tango: “Un artista, un hombre de ciencia, no tiene nacionalidad. Un cantor tampoco es de todos y su patria es donde oye aplausos” . Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Lo que no está en discusión es que Gardel se crió en Buenos Aires desde su infancia y se nacionalizó argentino en 1923, aunque su fama terminó por trascender cualquier frontera.

Un mito que sigue creciendo en el tiempo

Además de su carrera como cantor, Gardel fue uno de los primeros grandes galanes del cine y supo rodearse de los mejores autores de su época para construir un repertorio que marcó al género para siempre.

Su legado no quedó solo en discos y películas. Entre los hitos que sostienen su vigencia se destacan:

Su voz fue incorporada por la Unesco al programa Memoria del Mundo en 2003

Su tumba en el cementerio de la Chacarita sigue recibiendo visitas y flores a diario

La frase popular “cada día canta mejor” se sigue usando para describir su vigencia

A casi cien años de su consagración, Gardel continúa siendo una referencia obligada del tango y una de las voces argentinas más reconocidas en el mundo.