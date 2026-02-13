Este jueves, la Cámara de Diputados comenzó la sesión especial en la que se debatió el proyecto de reforma impulsado por el presidente Javier Milei por un Régimen Penal Juvenil, que busca reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. En este sentido, una de las incógnitas es saber los detalles de cómo serán estos institutos de detención para adolescentes. En un escenario de mucho debate y cruces entre el oficialismo y la oposición, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Régimen Penal Juvenil que tiene como objetivo bajar la edad de punibilidad de 16 a 14 años. La propuesta tuvo 149 votos afirmativos frente a 100 negativos, y logró le media sanción. Ahora pasará al Senado de la Nación el próximo 26 de febrero. En el proyecto de reforma se estableció que las detenciones se realizarán en dependencias específicamente acondicionadas para adolescentes, las cuales se diferenciarán con infraestructura y régimen del sistema penitenciario común. Cabe destacar que estará prohibido su alojamiento junto a personas mayores de edad y estarán alojados en “módulos especiales”. En este sentido, se garantiza la separación estricta y las condiciones según su edad, los cuales estarán alineados con los estándares internacionales de justicia juvenil, según marca el proyecto. Además, se propone la creación de estos módulos especiales de detención para menores. El mismo deberá contar con personal especializado en el trato con jóvenes en conflicto con la ley penal, que recibirá formación en pos de la “resocialización y reinserción social del adolescente”. Una vez que cumplan la mayoría de edad podrán ser trasladados a establecimientos penitenciarios para adultos, siempre y cuando no se haya concluido la pena establecida. Además, se detalla que el adolescente privado de su libertad tendrá el derecho a recibir formación y capacitación para una futura inserción laboral. Solo en delitos graves o muy graves como, por ejemplo, homicidios, robos violentos, abusos sexuales y secuestros. El plazo máximo de las penas privativas de la libertad será de 15 años con la posibilidad de libertad condicional al alcanzar los dos tercios de la condena.