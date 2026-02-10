El Gobierno decidió retirar el proyecto de ley de reforma del Régimen Penal Juvenil a menos de 24 horas de haberlo presentado en el Congreso, en una jugada inusual que sorprendió incluso a legisladores oficialistas y obligó a recalcular los planes para esta semana. La iniciativa, que había sido enviada formalmente el lunes por la mañana, está previsto que comience a debatirse este miércoles en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. El retiro fue comunicado a través de un mensaje del Poder Ejecutivo al Congreso, en el que se solicitó dejar sin efecto el envío del proyecto que proponía un nuevo Régimen Penal Juvenil. Se trata de una decisión poco frecuente en la práctica parlamentaria, y más aún tratándose de un tema ampliamente debatido en los últimos años. Según explicaron a El Cronista desde distintos bloques de la oposición, la decisión respondió a razones estrictamente políticas y de negociación interna. El texto que el Ejecutivo había remitido volvía a fijar la edad de imputabilidad en los 13 años para delitos graves, un punto que chocaba de frente con los acuerdos alcanzados durante 2025. El año pasado, de hecho, se había logrado un dictamen en comisión —que luego perdió estado parlamentario— que establecía la baja de la edad a 14 años. Ese dictamen había sido firmado por La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y el massismo, y es el mismo texto que ahora los bloques planean volver a impulsar. “El proyecto rompía los acuerdos para dictaminar mañana”, sintetizó un legislador al tanto de las conversaciones. La lectura compartida en el Congreso es que el Ejecutivo intentó reinstalar el debate público sobre los 13 años, pero se encontró con un límite político claro: ningún bloque estaba dispuesto a convalidar ese cambio, y varios ya habían anticipado que no asistirían a la comisión si el texto se mantenía sin modificaciones. “Nunca vi que metieran y retiraran un proyecto en el mismo día, y menos en un tema tan debatido”, admitió otra fuente parlamentaria. La percepción general es que el Gobierno buscó “plantar un título”, pero terminó retrocediendo ante la posibilidad de quedar aislado y sin dictamen. Pese al retiro formal del proyecto, el debate por la reforma del Régimen Penal Juvenil seguirá su curso. Mañana, las comisiones avanzarán con el dictamen consensuado en 2025, que fija la edad de imputabilidad en 14 años y mantiene un esquema diferenciado del régimen penal de adultos.