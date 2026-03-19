En Argentina, el cáncer colorrectal es el segundo más frecuente y la segunda causa de muerte por tumores, con aproximadamente 15.800 nuevos casos y 7.500 fallecimientos anuales, según datos del Instituto Nacional del Cáncer (INC). A pesar de estas cifras, los protocolos médicos indican que la enfermedad es curable en más del 90% de los casos si se detecta en etapas iniciales. En el marco del Mes de la Concientización del Cáncer Colorrectal, se puso en marcha la campaña “La prevención del cáncer de colon es tu mejor jugada”, impulsada por LALCEC, la Fundación GEDyT y Merck, con el apoyo del Ministerio de Salud. Así, se habilitó la distribución gratuita de kits de detección temprana para cáncer colorrectal en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y a través de la red LALCEC en todo el país. El objetivo es facilitar el acceso al estudio a personas que no presentan síntomas, permitiendo detectar lesiones antes de que se conviertan en cáncer. La entrega de los kits qFit (Test Inmunoquímico Fecal Cuantitativo) está dirigida a la población de riesgo medio que no presenta síntomas. Los criterios para solicitar el estudio son: El dispositivo consiste en un tubo recolector para realizar una toma de muestra en el domicilio. A diferencia de otros métodos, este test es no invasivo y no requiere dietas previas ni la suspensión de medicamentos. Su función es identificar rastros de sangre no perceptibles a simple vista, los cuales pueden indicar la presencia de pólipos. Si el resultado es positivo, se coordina una colonoscopía para extraer la lesión antes de que progrese hacia un tumor maligno. Durante la vigencia de la campaña, se encuentran activos los siguientes puntos de retiro de kits y asesoramiento: Para consultar otros puntos de testeo en el resto del país o acceder a charlas informativas con especialistas, se encuentra disponible el sitio oficial www.hablemosdelcancerdecolon.org.