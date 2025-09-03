Cambian los cajeros automáticos: elevan el límite de extracción de dinero en septiembre

En un contexto de auge de la digitalización de los pagos, las billeteras virtuales se consolidaron como el método más utilizado por los argentinos. Sin embargo, el dinero en efectivo sigue siendo necesario en muchas situaciones cotidianas.

A partir de septiembre, los bancos comenzaron a aplicar modificaciones en los límites de extracción de dinero en cajeros automáticos, así como en las comisiones por operar fuera de la red propia. El monto varía según el banco, la categoría del cliente y el canal de operación elegido.

Cajeros automáticos: ¿cuál es el límite de extracción de dinero en septiembre?

Los nuevos topes diarios según la entidad bancaria son:

Banco Nación : hasta $ 150.000 por día en cajero automático; hasta $ 500.000 mediante home banking.

: hasta $ 150.000 por día en cajero automático; hasta $ 500.000 mediante home banking. Banco Provincia : límite de $ 400.000 en cajero, ampliable desde la app.

: límite de $ 400.000 en cajero, ampliable desde la app. Banco Ciudad : hasta $ 800.000 en cajeros; ampliable a $ 1.200.000 con autorización previa.

: hasta $ 800.000 en cajeros; ampliable a $ 1.200.000 con autorización previa. Banco Galicia : hasta $ 400.000 en cajeros; hasta $ 2.400.000 en cajeros propios.

: hasta $ 400.000 en cajeros; hasta $ 2.400.000 en cajeros propios. ICBC : límite de $ 550.000.

: límite de $ 550.000. BBVA : hasta $ 2.100.000 diarios, según categoría.

: hasta $ 2.100.000 diarios, según categoría. Banco Macro : mantiene el tope en $ 400.000.

: mantiene el tope en $ 400.000. Santander: hasta $ 1.000.000, según el perfil del cliente.

Aumentan las comisiones: ¿cuánto cuesta retirar efectivo?

A partir del 1 de septiembre, el costo de operar en cajeros de otra entidad, pero dentro de la misma red, es el siguiente:

Banco Nación: $ 2292,95

Banco Provincia: $ 2280

BBVA: $ 2700

Santander: $ 3125

Galicia: $ 5000

Ualá: $ 3500

Brubank: $ 2500

Credicoop: $ 2758,80

Naranja X: $ 3025

En caso de retirar efectivo de un cajero automático de una red diferente, los costos son más altos:

Banco Nación: $ 2860,44

Banco Provincia: $ 2640

Credicoop: $ 3194,40

Galicia: $ 5000

Santander: $ 3125

Ualá: $ 3500

¿Quiénes están exentos del pago de comisiones?

Quedan exentos del pago de comisiones por el uso de cajeros automáticos los titulares de cuentas sueldo, cuentas previsionales y los beneficiarios de planes sociales . Este grupo puede retirar efectivo sin costo, sin importar la red o el banco donde operen.

Además, cualquier cliente puede evitar cargos adicionales si realiza extracciones en cajeros automáticos de su propio banco.