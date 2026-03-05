La Ley de Sucesiones argentina contempla todas las situaciones que se pueden dar en un proceso sucesorio. Uno de ellos es cuando aparece un hijo no reconocido por el causante (fallecido) durante el trámite. Este escenario puede cambiar por completo el reparto de la herencia por un motivo: la filiación, es decir, el vínculo jurídico que une a una persona con sus progenitores. Esto determinará quiénes son los verdaderos herederos forzosos. Según el Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC), todo hijo ya sea biológico o adoptivo tiene los mismos derechos sucesorios. Por este motivo, si una persona logra demostrar legalmente su vínculo filial con el fallecido, puede reclamar su porción de la herencia. En muchos casos, estos hijos no reconocidos en vida del causante se enteran del fallecimiento tiempo después y su aparición puede generar cambio abrupto en el proceso sucesorio. Pero la clave no está en cuándo aparece, sino en si es capaz de comprobar la filiación. El CCyC permite iniciar acciones de filiación incluso después del fallecimiento del presunto padre, lo que suele resolverse mediante pruebas biológicas, testimoniales o documentación que avale la relación familiar. El nuevo heredero pasa a tener exactamente los mismos derechos que el resto de los hijos reconocidos. El artículo 2423 del CCyC establece que los descendientes forman parte de la categoría de “herederos forzosos”, y por lo tanto tienen derecho a una porción legítima que debe ser respetada. Esto implica que el patrimonio deberá redistribuirse nuevamente para incorporar al nuevo heredero y ajustar las partes que corresponden a cada uno. Un punto clave es que el hijo no reconocido puede reclamar la herencia incluso si el proceso sucesorio ya está avanzado e incluso después de que se haya declarado a otros herederos. Lo importante es que presente su reclamo antes de la partición final de bienes. En casos donde la herencia ya fue repartida de forma definitiva, la ley permite accionar contra quienes recibieron los bienes para recomponer la legítima que le correspondía, siempre que no hayan pasado los plazos legales. El nuevo heredero tiene hasta 10 años desde la partición definitiva de bienes para realizar una demanda contra los que sí recibieron los bienes. Con esta acción podrá solicitar que se modifique la partición o reclamar su porción de la herencia que le corresponde. En conclusión, la aparición de un hijo no reconocido es posible dentro de un proceso sucesorio argentino. Para evitar conflictos o dilaciones, siempre se recomienda asesorarse con un abogado especializado en derecho sucesorio, ya que cada caso puede requerir estrategias y pruebas particulares para asegurar el reconocimiento de derechos.