Calendario escolar 2023: cuántos días de clase habrá en cada provincia

El Consejo Federal de Educación estableció que se cumpla un piso de 190 de días de clases en el calendario lectivo 2023 con el objetivo de "recuperar aprendizajes" perdidos durante la pandemia. De las 24 provincias sólo seis planifican cumplir con las fechas, según el informe "Calendarios escolares 2023", del Observatorio de Argentinos por la Educación.

Los últimos dos años de pandemia interrumpieron las clases presenciales y la recuperación de ellas se transformó en la prioridad para las instituciones educativas.



¿Comienzan las clases? La oferta de la Ciudad por la paritaria docente

Qué es el UPD: la polémica práctica por la que una provincia quiere impedir el ingreso de alumnos a clases



Durante octubre de 2021, a través de la 112° asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE) se buscó fijar 190 días de clases para los alumnos de las distintas provincias, con el fin de recuperar las clases perdidas durante 2020 y parte de 2021.

El informe "Calendarios Escolares 2023", del Observatorio de Argentinos por la Educación, tiene como autores a Gustavo Zorzoli (educador y exrector del Colegio Nacional Buenos Aires), Martín Nistal y Eugenia Orlicki (Observatorio de Argentinos por la Educación), reveló los siguientes datos:



Las jurisdicciones que contemplan 190 días de clases para 2023 según sus calendarios escolares son solos seis:

Ciudad de Buenos Aires (192 días)

Buenos Aires (190 días)

Chaco (190 días)

Córdoba (190 días)

Misiones (190 días)

Neuquén (190 días).

Mientras que, las otras 18 provincias no lo hacen. Aunque se calcula que el promedio provincial de días de clase en 2023 para los estudiantes de primaria alcanza los 185 días. La única que no cumple con el mínimo de 180 días es Jujuy (178 días) y Santa Fe es la única provincia de la cual no se sabe el calendario.



Esto último muestra una mejora en relación a lo planificado los últimos 3 años: ya que en 2022 se planificó un promedio de 184 días de clase, mientras que en 2021 fueron 180 y en 2020 fueron 178 (por debajo de lo establecido por ley).



El informe restó los feriados nacionales y provinciales, el receso invernal y, en un segundo escenario, las jornadas pedagógicas (excepto cuando se aclara que las clases se desarrollan normalmente).



Feriados 2023: cuándo es el próximo y cuántos quedan en el año



Feriado de Carnaval récord: casi 3 millones de personas viajaron por el país



¿Cuántos feriados tienen las provincias?

Todas las jurisdicciones cuentan con 10 días de vacaciones de invierno. Sumado a esto, 16 provincias tienen un feriado provincial. Según el Ministerio del Interior son 17 los feriados nacionales entre marzo y diciembre.



¿Se sumará una hora de clases?

El Ministerio de Educación de la Nación, encabezado por Jaime Perczyk, había anunciado sumar una hora de clase en las escuelas primarias, y 22 jurisdicciones firmaron el convenio.



Las escuelas de las 22 provincias que forman parte del convenio pasarán a dictar 25 horas semanales. Como resultado, una hora más de clase por día equivale a 25% más de tiempo en el ciclo lectivo.



"Contar con información sobre los días de clase reales y las horas de clase efectivas, permitiría analizar con mucha mayor precisión el tiempo de clase en el país, y seguramente valorar mejor avances recientes" , sostienen desde Argentinos por la Educación.