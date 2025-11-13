La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó el calendario fiscal de fin de año mediante la Resolución General 5787/2025, publicada el 13 de noviembre. Estas modificaciones afectan vencimientos de noviembre y diciembre, adelantando fechas que originalmente estaban previstas para días posteriores.

Si sos contribuyente, es fundamental que revises estas nuevas fechas para evitar multas y recargos. A continuación, te detallamos todos los cambios que necesitás conocer.

Cambios en el calendario de noviembre 2025

Vencimiento del 25 de noviembre

ARCA adelantó al 25 de noviembre los vencimientos que estaban programados para el 26 y 27 de noviembre. Esta modificación alcanza a:

IVA del período octubre 2025

Aplica para CUIT terminadas en 8 y 9.

Incluye el régimen general.

También comprende Micro y Pequeñas Empresas.

Afecta a contribuyentes de actividad agropecuaria.

Impuesto a las Entradas de Espectáculos Cinematográficos

Corresponde a localidades y boletos entregados entre el 16 y 22 de noviembre.

Regímenes de Retención y Percepción

Alcanza las retenciones y percepciones practicadas del 1 al 15 de noviembre

Afecta a CUIT terminadas en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

¿Qué significa este adelanto?

Para muchos contribuyentes, especialmente aquellos con CUIT terminada en 8 o 9, esto implica ajustar su planificación financiera. El adelanto de solo uno o dos días puede parecer menor, pero en un contexto de fin de mes y cierre de período fiscal, puede generar complicaciones de liquidez.

Modificaciones para diciembre 2025

Vencimiento del 26 de diciembre

El organismo recaudador corrió al 26 de diciembre el vencimiento originalmente fijado para el 29 de diciembre. Esta fecha unificada comprende:

Impuesto sobre Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono

Corresponde al segundo anticipo de diciembre.

Aplica para todas las CUIT, sin distinción de terminación.

Impuestos Internos sobre Cigarrillos

Incluye el Impuesto Interno y el Adicional de Emergencia a Cigarrillos

Comprende el expendio realizado del 11 al 20 de diciembre.

También alcanza a todas las CUIT.

Impacto en las fiestas de fin de año

El adelanto al 26 de diciembre significa que los contribuyentes deberán cumplir con estas obligaciones justo después de Navidad, en plena temporada de fiestas y cuando muchas empresas operan con personal reducido. Es importante planificar con anticipación estos pagos para no encontrarse con inconvenientes.

¿Por qué ARCA modificó estas fechas?

Según la resolución oficial, la medida responde a “razones de administración tributaria”. ARCA no brindó mayores detalles sobre los motivos específicos, pero estas modificaciones tienen carácter excepcional para 2025.

Los especialistas señalan que estos ajustes podrían relacionarse con la necesidad del organismo de mejorar la recaudación en fechas cercanas al cierre del año fiscal, o facilitar el procesamiento administrativo de las declaraciones juradas antes de las vacaciones de fin de año.

Recomendaciones para contribuyentes

Para evitar problemas con estos nuevos vencimientos, te sugerimos:

Marcá las nuevas fechas en tu calendario fiscal y configurá recordatorios con suficiente anticipación. No confíes en las fechas que tenías agendadas anteriormente.

Revisá tu flujo de caja para asegurarte de contar con los fondos necesarios en las nuevas fechas. Los adelantos pueden afectar tu planificación financiera mensual.

Consultá con tu contador si tenés dudas sobre cómo estos cambios afectan tus obligaciones específicas. Cada situación tributaria es particular.

Considerá adelantar los pagos si tenés posibilidad, para evitar cualquier inconveniente de último momento, especialmente en el período de fiestas.

Verificá que tu CUIT esté incluida en las terminaciones afectadas por cada vencimiento específico.

¿Qué pasa si no cumplís con estas fechas?

El incumplimiento de los vencimientos fiscales puede acarrear:

Intereses resarcitorios que se calculan diariamente desde la fecha de vencimiento.

Multas que pueden alcanzar porcentajes significativos del impuesto adeudado.

Problemas para obtener el certificado fiscal que acredita el cumplimiento de tus obligaciones.

Inhabilitación para participar en licitaciones públicas si sos proveedor del Estado.

Es importante destacar que ARCA puede realizar modificaciones en el calendario de vencimientos cuando lo considere necesario. Por eso, es fundamental que revises periódicamente el sitio web oficial de ARCA o consultés con tu contador de confianza.

Las modificaciones excepcionales como las de este año demuestran la importancia de mantenerse actualizado y no dar por sentadas las fechas de vencimiento habituales.