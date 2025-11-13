La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones significativas en el calendario de vencimientos fiscales para los meses de noviembre y diciembre de 2025. La medida, oficializada mediante la Resolución General 5787/2025 y publicada en el Boletín Oficial, adelanta fechas de presentación de declaraciones juradas y pago de obligaciones tributarias.

El organismo justificó estos ajustes invocando “razones de administración tributaria” , sin brindar mayores detalles sobre los motivos específicos que llevaron a esta decisión excepcional. Este tipo de modificaciones suelen responder a necesidades operativas del fisco o a la proximidad de feriados y días no laborables que complican la gestión de cobros.

¿Qué impuestos cambian de fecha en noviembre?

Nuevo vencimiento: 25 de noviembre de 2025

ARCA estableció el 25 de noviembre como fecha límite para cumplir con obligaciones que originalmente vencían los días 26 y 27 de ese mes. Los impuestos alcanzados por esta modificación son:

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Aplica al régimen general, Micro y Pequeñas Empresas (MiPyMEs) y actividad agropecuaria.

Solo afecta a contribuyentes cuya CUIT finalice en 8 y 9 .

Corresponde al período fiscal de octubre 2025 .

Este adelantamiento de entre uno y dos días busca evitar solapamientos de fin de mes.

Impuesto a las Entradas de Espectáculos Cinematográficos

Destinado a empresas y entidades exhibidoras de películas.

Comprende el ingreso por localidades o boletos entregados entre el 16 y 22 de noviembre de 2025 .

Alcanza a todas las CUIT sin distinción de terminación.

Impuestos Internos sobre Cigarrillos

Incluye tanto el gravamen principal como el Impuesto Adicional de Emergencia.

Obligatorio para empresas manufactureras e importadores de cigarrillos.

Corresponde al expendio de productos realizado entre el 11 y 20 de noviembre de 2025 .

Aplica a todas las CUIT.

Regímenes de Retención y Percepción

Abarca retenciones y percepciones impositivas y de la seguridad social.

Practicadas entre el 1 y 15 de noviembre de 2025 .

Solo para CUIT terminadas en 4, 5, 6, 7, 8 y 9 .

Este régimen afecta a agentes de retención como empleadores, entidades financieras y empresas de cierto tamaño.

Modificaciones para diciembre: atención al cierre del año fiscal

Nuevo vencimiento: 26 de diciembre de 2025

Para el mes de diciembre, ARCA adelantó al 26 de diciembre los vencimientos originalmente previstos para el 29 de diciembre. Esta decisión cobra especial relevancia por tratarse del cierre del año calendario fiscal:

Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y Dióxido de Carbono

Corresponde al segundo anticipo de diciembre 2025.

Afecta a refinadores, importadores y distribuidores de combustibles.

Se aplica a todas las CUIT sin excepción.

Este tributo representa una importante fuente de recaudación para el financiamiento de obras viales.

Impuestos Internos sobre Cigarrillos (segunda quincena)

Nuevamente, alcanza a manufactureros e importadores.

Comprende el expendio realizado entre el 11 y 20 de diciembre de 2025 .

Incluye tanto el impuesto principal como el adicional de emergencia.

Se aplica a todas las terminaciones de CUIT.

Recomendaciones para contribuyentes: cómo evitar sanciones

Los especialistas en materia tributaria recomiendan a los contribuyentes alcanzados por estos cambios:

Revisá tu CUIT: verificá la terminación de tu Clave Única de Identificación Tributaria para determinar si te alcanza el adelantamiento. Ajustá tu agenda: reprogramá los pagos considerando las nuevas fechas límite. Confirmá saldos: asegurate de contar con fondos disponibles antes del vencimiento. Consultá con tu contador: ante dudas sobre tu obligación, contactá a tu asesor tributario.

El incumplimiento de los plazos establecidos puede generar la aplicación de intereses resarcitorios y, eventualmente, sanciones formales por parte de ARCA.

Contexto: ARCA continúa con la agenda de simplificación tributaria

Esta modificación de vencimientos se enmarca en un contexto más amplio de reformas implementadas por ARCA durante 2025. El organismo ha venido trabajando en la simplificación del sistema tributario argentino, incluyendo la eliminación de regímenes informativos como el RICOI (Régimen Informativo de Compras y Ventas) y ajustes en la fiscalización del Impuesto a las Ganancias.

Sin embargo, estos adelantamientos de fechas generan controversia entre contadores y contribuyentes, quienes cuestionan si este tipo de modificaciones realmente simplifica la gestión o añade complejidad al ya intrincado sistema impositivo argentino.