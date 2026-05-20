Ya es oficial | España agiliza los permisos de residencia y trabajo: así funciona el nuevo reglamento de extranjería.

El nuevo reglamento de extranjería, que entró en vigor hace exactamente un año, permitió acelerar la resolución de autorizaciones de residencia y trabajo en España. Según informó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, entre mayo de 2025 y abril de 2026 se resolvieron 1.482.054 expedientes, un 25% más que en el mismo período anterior.

Durante ese mismo lapso se registraron 1.642.209 solicitudes, lo que representa un incremento del 32,4% en las peticiones para residir y trabajar en España. La normativa fue aprobada con el objetivo de reducir plazos y trámites, eliminar duplicidades y reforzar los derechos de los trabajadores migrantes, además de responder a las demandas del mercado laboral y a los retos demográficos del país, informó EFE.

Un reglamento que aceleró la gestión de expedientes

La nueva normativa entró en vigor el 20 de mayo de 2025 y, según el ministerio, los datos muestran que los objetivos planteados “se están cumpliendo”. En este primer año de aplicación, siete de cada diez expedientes resueltos, es decir 1.042.112, se tramitaron al amparo del nuevo reglamento.

El Gobierno considera que estas cifras demuestran una “rápida adaptación” de los procesos de extranjería y una mayor capacidad administrativa para responder a la demanda.

El nuevo reglamento de extranjería permite resolver un 25% más de expedientes en un año. (Fuente: Shutterstock)

Cómo se distribuyen los expedientes resueltos

Entre los 1.482.054 expedientes resueltos durante el último año, la mayoría correspondió a solicitudes iniciales.

Distribución de expedientes

75% correspondieron a solicitudes iniciales.

16,5% fueron renovaciones.

8,2% se relacionaron con permisos de larga duración.

Solicitudes iniciales más comunes

Residencia temporal por circunstancias excepcionales: 398.293.

Residencia temporal: 334.055.

Estancia en España: 169.949.

Procedencia de las personas con expedientes resueltos

América: 822.901 personas (56%).

África: 432.556 personas (29%).

Asia: 141.559 personas (11%).

Europa: 62.447 personas (4%).

El nuevo reglamento de extranjería permite resolver un 25% más de expedientes en un año. Fuente: EFE EFE / Chema Moya

Récord de afiliados extranjeros y nuevas modalidades de arraigo

El Ministerio destacó que el buen desempeño del reglamento coincidió en abril con un récord histórico de afiliados extranjeros a la Seguridad Social, con una media de 3.248.247 trabajadores, un 8,4% más que hace un año. La ministra Elma Saiz aseguró que los trabajadores extranjeros son “clave” para alcanzar la cifra histórica de 22,1 millones de afiliados a la Seguridad Social.

Saiz también resaltó el “carácter articulador” de la norma por haber permitido abrir el proceso de regularización extraordinaria a través de la figura del arraigo, reforzada además con cinco modalidades.

El Gobierno recordó que desde 2022 se concedieron 750.000 autorizaciones de arraigo y que más de 241.000 personas con este tipo de permiso trabajan y cotizan actualmente a la Seguridad Social, casi un 40% más que el año anterior.

La ministra sostuvo además que España es “un ejemplo en política migratoria” por su capacidad para ofrecer una respuesta “segura y ordenada”, al tiempo que incorpora talento extranjero y mantiene el liderazgo en crecimiento económico y creación de empleo.