Buscan voluntarios para vivir en Estados Unidos cuidando jardines 25 horas por semana: ofrecen alojamiento, dos días libres, desayuno gratis y todos los servicios básicos.

Una antigua propiedad en el estado de Luisiana, Estados Unidos, abrió un programa de voluntariado para quienes deseen vivir una experiencia distinta.

La convocatoria es para realizar tareas de mantenimiento y cuidado de jardines en una casona en Lafayette con siete acres de extensión.

La propuesta contempla 25 horas de trabajo semanales y ofrece alojamiento gratuito, desayuno, dos días libres para esparcimiento y todos los servicios básicos como lavandería y WiFi.

¿Qué tareas deberán realizar los voluntarios?

La propuesta fue publicada en la plataforma Worldpackers y está orientada a individuos y parejas que deseen hacer un voluntariado cuidando una antigua propiedad en Lafayette.

Quienes sean seleccionados deberán realizar tareas de mantenimiento en los espacios exteriores del lugar. La iniciativa forma parte de una tendencia creciente a nivel mundial: cada vez más propietarios abren sus puertas a voluntarios para que cuiden las instalaciones a cambio de servicios básicos .

Las tareas previstas a realizar son las siguientes:

Participar en proyectos de paisajismo según cada estación del año.

Contribuir al mantenimiento y la mejora estética de la propiedad.

Cortar el césped y conservar los senderos en buen estado.

Eliminar malezas y colocar mantillo en distintos sectores del jardín.

Limpiar, ordenar y acondicionar los espacios exteriores.

Revisar y mantener las herramientas de jardinería.

Plantar especies, realizar trasplantes y ejecutar tareas de poda.

Recolectar hojas, ramas pequeñas y otros residuos naturales.

Regar las plantas, canteros y áreas verdes.

Buscan voluntarios para vivir en Estados Unidos cuidando jardines 25 horas por semana: ofrecen alojamiento, dos días libres, desayuno gratis y todos los servicios básicos. Worldpackers.com | Audiencias

Uno de los puntos clave de esta propuesta es que no se exige experiencia profesional en jardinería o paisajismo, por lo que es la oportunidad perfecta para quienes estén interesados en trabajar al aire libre.

¿Cuáles son los beneficios a los que podrán acceder los voluntarios?

Los voluntarios podrán acceder a una serie de beneficios por trabajar en la propiedad para que puedan vivir la experiencia de forma cómoda y accesible:

Acceso gratuito a bicicletas.

Alojamiento compartido.

Cocina totalmente equipada.

Desayuno gratuito todos los días.

Descuentos en otros hostales asociados.

Dos días libres por semana.

Espacio acondicionado para teletrabajo.

Internet de alta velocidad.

Uso sin cargo de la lavandería.

25 horas de trabajo semanal en el voluntariado

El mantenimiento de la propiedad en Lafayette demanda una carga horaria de 25 horas semanales. Las actividades se distribuirán en cinco horas diarias por cinco días a la semana, lo que permite que los voluntarios disfruten de tiempo libre para viajar por la región, realizar actividades al aire libre y hasta trabajar de forma remota gracias al WiFi.

En esta línea, los organizadores detallan que las tareas suelen realizarse solo durante las mañanas para evitar los picos de temperatura que suelen registrarse en Luisiana, lo que deja la tarde libre para actividades recreativas o el descanso.

Buscan voluntarios para vivir en Estados Unidos cuidando jardines 25 horas por semana: ofrecen alojamiento, dos días libres, desayuno gratis y todos los servicios básicos. Worldpackers.com | Audiencias

¿Cuáles son los requisitos para postularse al voluntariado?

Las personas interesadas en vivir en Estados Unidos y dedicarse al mantenimiento de la propiedad deben cumplir una serie de condiciones:

Tener entre 20 y 60 años.

Contar con un nivel intermedio de inglés o francés.

Contar con ciudadanía estadounidense o una visa para permanecer legalmente en Estados Unidos.

¿Qué gastos quedan a cargo del participante?

La propuesta detalla que los gastos relacionados con el traslado hasta Luisiana y la propiedad no están cubiertos, por lo que cada participante deberá hacerse cargo.

En la misma línea, no están cubiertos los gastos que puedan generar los trámites migratorios correspondientes a la ciudadanía estadounidense.

¿Cómo postularse al voluntariado en Estados Unidos?

Los interesados en participar en esta oportunidad deberán ingresar a la página de Worldpackers a través de este link y completar el proceso de aplicación. Los pasos suelen ser los siguientes: