Casarse en Argentina puede implicar un gasto muy diferente según el tipo de celebración que se elija. Desde una ceremonia sencilla en el Registro Civil hasta fiestas de gran escala, los valores varían de forma considerable. Durante el programa Cuentas Claras de El Cronista Stream, la periodista Rosario Grimaldi presentó un relevamiento con precios actualizados a marzo de 2026 para dimensionar cuánto cuesta hoy organizar una boda en el país. Según explicó, los montos pueden escalar rápidamente dependiendo del tipo de evento. Incluso señaló que, en algunos casos, un casamiento de nivel medio puede superar los u$s 200.000, mientras que en su investigación llegó a encontrar alquileres de salones de hasta u$s 40.000. La comparación surgió durante una charla en la que se planteó una pregunta provocadora: ¿conviene gastar en una boda o destinar ese dinero a comprar un departamento? Además, la especialista remarcó que, con la estabilidad del dólar en los últimos meses, muchos proveedores del rubro ajustaron sus precios. Durante el programa también se compartieron algunos datos sobre las tendencias actuales en el país: En ese sentido, señalaron que se trata de un nivel relativamente bajo en comparación con décadas anteriores. El piso histórico se registró en 2020, cuando la pandemia frenó gran parte de las ceremonias. La opción más económica es realizar solo la ceremonia en el Registro Civil, sin festejo posterior. Los costos aproximados son: Esto significa que una pareja podría formalizar su matrimonio prácticamente sin gasto o con un costo relativamente bajo si decide hacerlo fuera del horario habitual. En el programa también se mostró un ejemplo de celebración pequeña, pensado para quienes quieren festejar pero con un presupuesto ajustado. Los valores corresponden a precios relevados a marzo de 2026. Para una fiesta entre 30 y 60 personas, los costos estimados son: Total estimado: entre $ 3.680.000 y $ 7.050.000. En este caso, la periodista aclaró que los valores de vestimenta contemplan la compra de la ropa, no el alquiler. Para celebraciones de 70 a 120 invitados, el presupuesto sube considerablemente. Los costos aproximados son: Total estimado: entre $ 9.320.000 y $ 31.600.000. El escenario más costoso corresponde a eventos de gran escala, con entre 120 y 250 invitados y servicios premium. Entre los principales gastos aparecen: Total estimado: entre $ 32.400.000 y $ 168.000.000. Durante el streaming también se planteó una comparación que generó debate: con el dinero de algunas bodas podría comprarse una propiedad. Como ejemplo, se mencionaron valores de departamentos desde u$s 38.000 en San Miguel hasta alrededor de u$s 100.000 en la Ciudad de Buenos Aires, cifras que muestran cómo el presupuesto de una boda puede acercarse, o incluso superar, el de una vivienda.