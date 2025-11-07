El domingo se juega un nuevo Superclásico del fútbol Argentino con Boca recibiendo a River en La Bombonera. De esta manera, un astrólogo ya adelantó qué podría ocurrir en este duelo que tiene a los hinchas futboleros tan expectantes.

Justamente, Giorgio Armas, astrólogo especializado en predicciones deportivas, fue quien se animó a predecir qué pasaría entre los dirigidos por Claudio Úbeda y Marcelo Gallardo.

Superclásico entre Boca y River: quién ganará, según el astrólogo

En una publicación en su cuenta de X, Giorgio aseguró que la astrología no le indicó sobre una derrota del Xeneize. “No creo que Boca pierda”, explicó acerca de que no espera una victoria de River en el Estadio Alberto J. Armando, tal como viene ocurriendo desde 2023.

No creo que Boca pierda. Me marca mucho el número 2 y un apellido femenino. Buen primer tiempo de @BocaJrsOficial

En el segundo tiempo llegará la fortuna de @RiverPlate

Un expulsado o lesionado en Boca.

Si pasa eso, se cumplirá esto. 👇 https://t.co/VaiyFoXLQe — Giorgio Armas - Astrólogo de Boca 💙💛💙 (@ArmasGiorgio) November 6, 2025

Además, señaló que lo “marca mucho el número 2″ en el local. Sin embargo, no indicó si se trata de la dorsal de un jugador (usada por Cristian Lema, hoy no tenido en cuenta) o la posición en cancha (últimamente, Lautaro Di Lollo).

En el caso de River, pasa lo mismo con la dorsal, utilizada por Federico Gattoni; mientras que el central derecho titular es Lucas Martínez Quarta.

También especificó que un futbolista con “apellido femenino” será clave en los 90 minutos. En el lado de Boca, cuenta con esta condición: Luis Advíncula, Juan Barinaga, Ayrton Costa y Ander Herrera.

Por su parte, el visitante cuenta con Marcos Acuña, Martínez Quarta, Maximiliano Meza, Santiago Lencina, Maximiliano Salas y Miguel Borja.

Superclásico, según la astrología: un tiempo para cada uno

En el tuit, Giorgio explicó que Boca Juniors tendrá un “buen primer tiempo”, en donde se hará fuerte por la localía y aprovechará el mal momento de River tras la eliminación de Copa Argentina y su derrota contra Gimnasia de La Plata.

No obstante, el complemento sería a favor del conjunto del Muñeco. “En el segundo tiempo, llegará la fortuna de River”, manifestó y hasta remarcó que habría un “expulsado o lesionado en Boca” que cambiará el partido.

Boca vs. River: posibles formaciones

Por un lado, Úbeda ya sabe que no podrá con Rodrigo Battaglia y Alan Velasco por lesiones, mientras que Edinson Cavani iría al banco. El once que pondría sería:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios o Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

En el caso de Gallardo, tiene varias dudas tras la lesión a último momento de Facundo Colidio y otros que no están al 100%, como el caso de Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi. Los titulares serían: