Un reconocido restaurante ubicado en la calle Brandsen sufrió un incendio y puso en alerta a La Bombonera, a horas del arranque de Boca en el Torneo Apertura frente a Deportivo Riestra desde las 18.30.

Tal como precisó la Agencia Noticias Argentinas, el siniestro ocurrió este domingo por la mañana frente al estadio Alberto J. Armando, donde el elenco “xeneize” hará de local para medirse ante el “Malevo” en su estreno en el campeonato local.

En la misma línea, el episodio ocurrió en el recinto conocido como El Genovés, situado entre las avenidas Filiberto y Práctico Póliza. Las llamas comenzaron en el sistema de extracción de la cocina y generaron que empleados y clientes deban abandonar el lugar por una rápida acumulación de humo.

Personal del cuerpo de bomberos de la Ciudad de Buenos Aires y el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) se apersonaron en cuestión de minutos para asistir a las personas afectadas y evitar que el fuego se propague.

Según trascendió, cuatro personas recibieron asistencia médica y dos de ellas debieron ser trasladadas al Hospital Argerich para una evaluación más profunda. En tanto, una de las oficiales del cuerpo de bomberos también debió ser revisada.

Por otro lado, el edificio quedó asegurado previo al comienzo de la llegada de los fanáticos para disfrutar del encuentro entre Boca y Depoertivo Riestra, correspondiente a la primera fecha del Torneo Apertura 2026.

Una mujer de 70 años falleció este viernes como consecuencia del incendio que afectó a un conventillo del barrio porteño de La Boca. La víctima era intensamente buscada por los equipos de emergencia y fue hallada sin vida varias horas después de iniciado el siniestro.

El hecho se produjo en un inmueble de tres plantas situado sobre la calle Irala, a pocas cuadras del estadio de Boca Juniors. Como resultado del incendio, además, se contabilizaron decenas de personas heridas.