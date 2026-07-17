Se aproxima el diluvio del año con 48 horas de tormentas con granizo, lluvias, nieve y ráfagas de viento

El fin de semana comenzará con un escenario de contrastes en España. Aunque el ambiente estable y las altas temperaturas seguirán dominando gran parte del país, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé la aparición de tormentas y chubascos en varias comunidades, mientras los termómetros continuarán por encima de los 35 grados e incluso alcanzarán los 40 grados en algunas zonas del sur y el sureste.

La previsión para este viernes mantiene el predominio de cielos despejados en buena parte del territorio, pero el avance de nubosidad dejará precipitaciones débiles en Galicia y el área cantábrica. Además, durante la tarde podrán desarrollarse tormentas aisladas en el sureste peninsular y chubascos puntuales en los Pirineos, una situación que marcará el inicio del fin de semana.

¿Dónde habrá tormentas este fin de semana?

Las lluvias afectarán principalmente a Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, donde se esperan precipitaciones débiles y ocasionales, aunque localmente podrán adquirir mayor intensidad en algunos momentos de la jornada. También existe probabilidad de tormentas en las sierras del noroeste de Murcia, el Altiplano y puntos del sureste peninsular.

¿Dónde habrá tormentas este fin de semana?

En Castilla-La Mancha no se descartan chubascos dispersos en el sureste de Albacete durante la tarde, mientras que en Andalucía podrían registrarse tormentas ocasionales en la mitad oriental. En los Pirineos también existe la posibilidad de precipitaciones aisladas, aunque el tiempo estable continuará siendo el predominante en el resto del país.

¿Seguirá el calor durante el fin de semana?

Sí. Pese a la llegada de algunas tormentas, el calor continuará siendo el gran protagonista. La AEMET prevé temperaturas superiores a los 35 grados en amplias zonas de la península y Baleares, mientras que en el interior del sureste, el valle del Guadalquivir y áreas próximas al mar de Alborán los valores podrán superar los 40 grados.

¿Seguirá el calor durante el fin de semana? Fuente: Shutterstock Marc Bruxelle

Las noches también seguirán siendo muy cálidas. Las temperaturas mínimas permanecerán por encima de los 20 grados en buena parte del país y, de forma local, no bajarán de los 25 grados en zonas de Andalucía, el litoral mediterráneo y áreas del nordeste y sureste peninsular, lo que prolongará la sensación de calor incluso durante la madrugada.

El viento soplará con mayor intensidad en Galicia y el Cantábrico, mientras que en el resto del territorio será, en general, flojo. En Canarias continuarán los intervalos nubosos en el norte de las islas, con alisios fuertes en las zonas más expuestas y máximas que todavía alcanzarán entre 30 y 32 grados en numerosos puntos del archipiélago.