Cáscara de banana y agua con bicarbonato: por qué recomiendan esta mezcla y para qué se usa. (Foto: IA)

En redes sociales como TikTok, ha surgido una fórmula casera que ha captado la atención debido a su carácter económico y versátil. Esta mezcla se elabora con una sencilla combinación de cáscara de banana, agua y bicarbonato de sodio.

Aunque a simple vista se considere un experimento doméstico, los resultados demuestran ser efectivos para limpiar metales, desinfectar espacios y también fortalecer las plantas.

Este método ha ganado popularidad por ofrecer una opción natural como alternativa a los limpiadores industriales, utilizando ingredientes accesibles en el hogar y sin ningún impacto ambiental.

Para preparar esta mezcla natural, se requieren los siguientes componentes:

1 cáscara de banana

1 vaso de agua

1 cucharada de bicarbonato de sodio

Los ingredientes se deben procesar en una licuadora hasta obtener una mezcla homogénea. Esta preparación puede ser aplicada a metales, pisos o paredes, e incluso utilizarse como un abono líquido para el cultivo de las plantas.

Usos prácticos y beneficios de esta mezcla en casa

Eliminador de olores: resulta eficaz para neutralizar resulta eficaz para neutralizar malos olores en la basura, el fregadero o la nevera. El bicarbonato intensifica el efecto desodorante natural. Limpieza de acero inoxidable: el preparado contribuye a eliminar residuos, manchas y olores en cubiertos, mesadas o electrodomésticos. Solo es necesario aplicarlo con un paño, permitir que actúe y enjuagar. Fertilizante ecológico: la banana incluye minerales como potasio y magnesio, ideales para enriquecer el suelo y fomentar el crecimiento vegetal. Puede ser introducida directamente en la maceta o bien disolverse en el agua de riego.

La preparación de esta mezcla con banana puede aplicarse sobre metales, pisos o paredes. (Fuente: Shutterstock)

Recomendaciones finales

No sustituye completamente a los limpiadores convencionales , pero reduce el uso de químicos agresivos.

Ideal para quienes prefieren alternativas sostenibles y naturales en el hogar.

Conviene usarla recién preparada para aprovechar todas sus propiedades.

No debe almacenarse por largo tiempo, ya que puede fermentar.

Este remedio doméstico se convirtió en una opción económica y ecológica que permite reutilizar la cáscara de banana en lugar de desecharla.