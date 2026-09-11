Los conductores podrán acceder este fin de semana a un reintegro de hasta $8.000 en estaciones YPF a través de Cuenta DNI.

El beneficio que mantiene vigente el Banco Provincia en su sitio web oficial estará disponible durante los sábados y domingos de septiembre.

Sin embargo, hay un dato clave: el descuento no se aplica a la carga de combustible, sino a los consumos de gastronomía en los locales Full YPF adheridos.

Cómo obtener el reintegro de hasta $8.000 en YPF

La promoción ofrece un 25% de reintegro, con un tope unificado de $8.000 por semana y por persona. Esto significa que, para alcanzar el máximo beneficio, se deben realizar consumos por $32.000.

La promoción ofrece un 25% de reintegro, con un tope unificado de $8.000 por semana y por persona en YPF Full (Gastronomía). (Foto: YPF) YPF

El beneficio estará disponible este sábado 12 y domingo 13 de septiembre, y también durante los restantes sábados y domingos del mes. El límite de $8.000 contempla en conjunto las compras realizadas durante ambos días.

Para acceder, se debe pagar mediante las modalidades habilitadas por Cuenta DNI en los comercios Full YPF adheridos, entre ellas Pagar QR con dinero en cuenta, Link de Pago y Clave DNI en terminales habilitadas.

Qué hay que tener en cuenta para usar el descuento en YPF

El beneficio corresponde exclusivamente a gastronomía Full YPF, por lo que no incluye la compra de combustible. Además, el reintegro se realiza dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra.

La promoción no se puede acumular con otras promociones y quedan excluidos los pagos realizados mediante tarjetas de crédito o débito, transferencias y códigos QR generados desde Mercado Pago u otras billeteras virtuales.

Por ejemplo, una compra de $2.000 genera un reintegro de $500. Para obtener los $8.000 de devolución, es necesario alcanzar consumos por $32.000 dentro del período promocional semanal.

Todas las promociones de Cuenta DNI en septiembre

Además del beneficio en YPF Full, Cuenta DNI mantiene otras promociones durante septiembre para distintos rubros.

Entre las principales se encuentran:

Veterinarias y pet shops: 30% de reintegro los sábados, con tope de $8.000 semanales por persona.

Comercios de cercanía: 20% de lunes a viernes durante septiembre.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% todos los días, con tope semanal.

Universidades, entidades educativas y clubes: 40% todos los días, con tope de $6.000 semanales por persona.

Librerías: 10% los lunes y martes, sin tope de reintegro.

De esta manera, quienes utilicen Cuenta DNI pueden combinar el beneficio de YPF Full con otras promociones disponibles durante septiembre, siempre respetando las condiciones específicas de cada una.