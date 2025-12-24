En rutas y caminos del país aparecen señales de tránsito que no siempre son fáciles de interpretar. Una de ellas es la que muestra un auto acompañado por líneas negras horizontales, un cartel de advertencia que muchos conductores desconocen, pero que es clave para la seguridad vial.

¿Qué significa la señal del auto con líneas negras?

La señal de tránsito que muestra un vehículo con líneas negras dentro de un triángulo rojo advierte sobre baja visibilidad causada por niebla. Se trata de una señal preventiva que indica que el tramo de la ruta suele presentar condiciones climáticas que dificultan la visión.

Este tipo de carteles suele ubicarse en:

Rutas cercanas a ríos, lagos o zonas húmedas

Caminos de montaña

Áreas donde la niebla es frecuente durante la mañana o la noche

Su objetivo es alertar al conductor para que extreme los cuidados antes de ingresar a un sector peligroso.

¿Cómo manejar correctamente al ver esta señal?

Al detectar este cartel en la ruta, es fundamental adaptar la conducción a las condiciones del camino. Las principales recomendaciones son:

Reducir la velocidad de manera progresiva

Encender las luces bajas

Evitar el uso de luces altas, ya que reflejan la niebla y reducen aún más la visibilidad

Aumentar la distancia de seguridad con otros vehículos

No realizar adelantamientos ni maniobras bruscas

Mantener la calma y anticiparse a posibles imprevistos es clave para evitar choques en estos tramos.

¿Qué pasa si no respetás esta señal de tránsito?

No respetar las advertencias por niebla puede derivar en infracciones de tránsito, ya que se considera una conducción imprudente. Además de las multas económicas, ignorar esta señal aumenta significativamente el riesgo de accidentes, especialmente choques en cadena.

En condiciones de baja visibilidad, cualquier distracción o exceso de velocidad puede tener consecuencias graves.