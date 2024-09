Atención conductores: esto es lo que nunca tenes que contestar en un control de tránsito o te multarán

Durante los controles de tránsito, los oficiales de seguridad suelen interrogar a los conductores para evaluar que cumplan con los papeles y los requisitos necesarios para transitar de manera legal.

Sin embargo, en varias ocasiones, optan por utilizar una pregunta capciosa que podría condicionar la situación del automovilista de acuerdo a cómo responda, dado que podría derivar en una multa impensada.

Lo que nunca debes contestar durante un control de tránsito



Al frenarse en un operativo de tránsito, los efectivos de seguridad suelen pedirle al conductor los papeles del vehículo, la licencia de conducir y otros documentos requeridos a la hora de manejar.

No obstante, hay quienes lanzan una pregunta que podría complejizar la situación: " ¿Usted sabe por qué lo paramos? ".

Ante este interrogante, algunos conductores podrían lanzar una respuesta que le provoque la multa, al confirmar que cometieron algún hecho ilegal. Por lo tanto, si no reconoce la falta, solo debería contestar que no sabe el motivo.

Multas de tránsito.

Atención conductores: ¿Quiénes no deberán pagar las multas y desde cuándo?



Las multas de tránsito en Argentina prescriben cada un lapso de tiempo. En este marco, aquellas personas que posean una infracción que supere la cantidad de años no tendrá que abonar el pago.

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la sanción deberá tener una antigüedad de entre 2 a 5 años. Así lo establece el artículo 89 de la Ley de Tránsito 24.449.

En este caso, las faltas leves regirán para el menor período; mientras que las infracciones de mayor gravedad o que atenten contra la vida de otras personas dejarán de tener vigencia a partir de los 5 años.

En la Provincia de Buenos Aires, las multas de tránsito mantendrán la misma lógica de 2 y 5 años, depende la gravedad. De superarse este tiempo, la persona no se verá obligada a pagar la totalidad de la infracción.

Las que se consideran graves son las vinculadas con: la no presentación de la documentación para circular; el no tener una patente o seguro vigente; fugarse o negarse a suministrar la documentación; cruzar en semáforo en rojo, etc.