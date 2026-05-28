Problemas con el nuevo DNI: aplicaciones registran fallas de reconocimiento y el Gobierno dio estas soluciones

El Gobierno nacional comenzó a implementar una nueva versión del Documento Nacional de Identidad con cambios en el diseño, mayores medidas de seguridad y tecnología actualizada para proteger los datos personales de los ciudadanos.

Las modificaciones fueron oficializadas por el Registro Nacional de las Personas (Renaper) mediante las disposiciones 54/2026 y 55/2026 publicadas en el Boletín Oficial. Aunque los documentos actuales seguirán siendo válidos hasta su vencimiento, habrá casos específicos en los que la renovación será obligatoria.

Cómo será el nuevo DNI argentino

La nueva generación del DNI estará fabricada con policarbonato multicapa e incorporará sistemas de seguridad avanzados, entre ellos grabados láser, impresión especial y un chip electrónico sin contacto.

El objetivo es reforzar la protección de identidad y adaptar el documento a estándares internacionales utilizados en otros países.

El diseño incluirá símbolos nacionales como:

El Sol de Mayo.

La escarapela argentina.

La cordillera y glaciares.

El mapa bicontinental.

Referencias al Mercosur.

Además, el documento tendrá fotografía color, firma, código QR, imagen fantasma y nuevas medidas para evitar falsificaciones.

Características del nuevo DNI. Foto (argentina.gob)

Quiénes deberán hacer el trámite

Desde el Renaper aclararon que no será necesario cambiar inmediatamente el DNI vigente si se encuentra en buen estado y dentro del período de validez.

Sin embargo, sí deberán actualizarlo quienes:

Cambien domicilio.

Modifiquen datos personales.

Realicen renovaciones obligatorias por edad.

Hayan perdido el documento.

Tengan el DNI deteriorado o robado.

En esos casos, el sistema emitirá directamente el nuevo formato actualizado.

El detalle obligatorio que muchos desconocen

Uno de los puntos clave del nuevo procedimiento es la actualización biométrica obligatoria durante el trámite.

Todas las personas que gestionen el nuevo DNI deberán:

Tomarse una fotografía actualizada.

Registrar huellas digitales.

Validar identidad.

Actualizar firma y datos personales.

Este paso será indispensable para completar la emisión del documento y validar correctamente la identidad del titular dentro del sistema nacional.

Cómo actualizar el nuevo DNI paso a paso

Para realizar el trámite, los ciudadanos deberán solicitar turno desde la app Mi Argentina o mediante los canales oficiales del Renaper.

El procedimiento incluye:

Elegir sede y horario disponible. Presentarse con el DNI anterior. Completar la validación biométrica. Obtener el comprobante de seguimiento. Esperar la entrega en el domicilio declarado.

El nuevo documento será enviado por correo y podrá ser recibido por el titular o por un mayor de edad autorizado.

Con estas modificaciones, el Gobierno busca modernizar el sistema de identificación argentino y reforzar los mecanismos de seguridad documental frente al avance de nuevas tecnologías digitales.