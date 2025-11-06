En esta noticia <b>Cómo funcionarán los asesoramientos</b>

El próximo sábado 8 de noviembre se realizará en todo el país la XII Jornada Federal de Asesoramiento Notarial Comunitario, organizada por el Consejo Federal del Notariado Argentino (CFNA) junto a los Colegios de Escribanos de cada provincia.

Durante la jornada, escribanas y escribanos brindarán asesoramiento notarial gratuito a la comunidad sobre temas de interés cotidiano, como autorizaciones para conducir o viajar, régimen patrimonial del matrimonio, uniones convivenciales y pactos de convivencia, donaciones y testamentos, directivas anticipadas de salud, medidas de autoprotección, sociedades, contratos y protección de la vivienda familiar.

La iniciativa busca acercar el servicio notarial a la comunidad, promoviendo el acceso a la información, la prevención de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad jurídica en todo el país.

Cómo funcionarán los asesoramientos

Las consultas podrán realizarse de manera gratuita en los puntos habilitados por cada Colegio de Escribanos provincial.

La jornada cuenta con el acompañamiento de UNICEF Argentina y de su Programa de Testamento Solidario, que invita a colaborar con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Más información y sedes disponibles en los canales oficiales de cada Colegio.