¿Tus cucharas, tenedores y cuchillos han perdido ese brillo del primer día? Con el tiempo, los cubiertos de metal o plata suelen ponerse opacos o presentar manchas difíciles de quitar. Sin embargo, no necesitas productos químicos costosos para que luzcan como nuevos.

Hoy te compartimos un truco casero infalible, heredado de generación en generación, que utiliza la ciencia para dejar tu cubertería impecable en menos de 10 minutos.

¿Qué necesitas para limpiar tus cubiertos?

Lo mejor de este método es que probablemente ya tienes todo lo necesario en tu despensa:

Una olla con agua hirviendo.

Papel de aluminio.

Bicarbonato de sodio (o sal, si no tienes bicarbonato).

Un paño seco y limpio.

Paso a paso: Cómo abrillantar tus cubiertos en minutos

Hierve agua: llená una olla con suficiente agua para cubrir los cubiertos y llevala a ebullición. Añade los cubiertos: colocá con cuidado las piezas que quieras limpiar. El secreto del aluminio: cortá unos trozos de papel aluminio, hacé 3 o 4 bolas pequeñas y echalas al agua. Añade el activador: colocá dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Verás una pequeña efervescencia, ¡es normal! Tip extra: si no contas con bicarbonato, podés usar sal común; el efecto será muy similar. Espera y reposa: dejá que la mezcla actúe entre 5 y 10 minutos. No es necesario frotar. Enjuaga y seca: retirá los cubiertos con unas pinzas (¡cuidado, queman!), pásalos por agua limpia del grifo y secalos inmediatamente con un paño. este último paso es crucial para evitar manchas de agua y potenciar el brillo.

¿Por qué funciona este truco? La ciencia detrás del brillo

Este método no es magia, es química. Al combinar el bicarbonato con el aluminio en agua caliente, se produce una reacción electrolítica.

Esta reacción hace que el “deslustre” o la suciedad acumulada en el metal de los cubiertos se transfiera directamente al papel de aluminio (notarás que las bolas de aluminio se vuelven oscuras mientras tus cubiertos se aclaran). Es una forma segura y ecológica de limpiar metales sin desgastar el material.