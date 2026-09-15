Poner cáscaras de papa y bicarbonato en la licuadora: para qué sirve y por qué lo recomiendan.

Cada vez más personas buscan opciones de limpieza que puedan preparar en casa utilizando ingredientes simples y de bajo costo. Estas alternativas permiten realizar algunas tareas habituales sin depender exclusivamente de productos específicos del supermercado.

Entre los métodos caseros que suelen utilizarse para tratar superficies metálicas aparece una combinación de cáscara de papa y bicarbonato de sodio. La mezcla puede emplearse sobre determinadas zonas con restos de óxido, especialmente en utensilios como ollas y sartenes.

¿Por qué se utiliza cáscara de papa con bicarbonato?

La mezcla reúne dos elementos con propiedades diferentes. El bicarbonato de sodio puede funcionar como un limpiador suave y aportar una acción abrasiva que ayuda a desprender suciedad y residuos de algunas superficies.

La cáscara de papa, por otro lado, contiene ácido oxálico en pequeñas cantidades, un compuesto que puede interactuar con determinados depósitos de óxido. Por eso, este ingrediente se utiliza en algunos métodos caseros destinados a limpiar objetos metálicos.

La combinación puede ayudar a aflojar manchas superficiales de óxido, aunque su resultado depende del tipo de metal y de la cantidad de corrosión. No debe considerarse un método universal ni garantiza que una superficie dañada quede como nueva.

¿Cómo aplicar este método para limpiar el óxido?

El procedimiento es sencillo y utiliza elementos que suelen estar disponibles en casa. Para probarlo sobre una superficie metálica, se pueden seguir estos pasos:

Cubrir la zona oxidada con bicarbonato de sodio.

Frotar la superficie con una cáscara de papa , especialmente sobre las áreas donde se concentra el óxido.

Dejar actuar la mezcla durante varias horas , siempre que el material del objeto lo permita.

Después, frotar con un cepillo o una esponja adecuada y retirar los residuos con agua.

Finalmente, secar completamente el objeto para eliminar cualquier resto de humedad.

En casos de oxidación más extendida puede ser necesario repetir el procedimiento o utilizar un producto específico para eliminar el óxido. Antes de aplicarlo sobre un objeto delicado, conviene probar el método en una zona pequeña.

¿Cómo evitar que las sartenes vuelvan a oxidarse?

La prevención es especialmente importante en las sartenes de hierro, ya que el contacto prolongado con agua puede favorecer la aparición de óxido. Después de limpiarlas, es recomendable eliminar toda la humedad antes de guardarlas.

También puede ser útil mantenerlas en un lugar seco y, en el caso de las sartenes de hierro, conservar correctamente su capa de curado. Una superficie bien cuidada y completamente seca tendrá menos posibilidades de presentar nuevas manchas de oxidación.

Otro punto clave es el almacenamiento adecuado. Una vez seca, se puede aplicar una fina capa de aceite vegetal en el interior y exterior de la sartén para protegerla del óxido. También es importante guardarla en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de humedad. Si se apilan varias sartenes, lo ideal es colocar un protector de papel entre cada una para evitar rayaduras.