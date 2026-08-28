Armada española | El buque Juan Sebastián Elcano recibe un premio antes de su centenario: “Un auténtico orgullo”.

El buque escuela de la Armada española, el velero bergantín Juan Sebastián Elcano, será distinguido este año con el XV Premio Cortes de la Real Isla de León de San Fernando (Cádiz). El reconocimiento llega en el preludio de su centenario, que se celebrará en 2027, y destaca su papel como representante de España en el mundo.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, anunció la concesión del galardón, que distingue cada año a instituciones y personas vinculadas con “los valores de convivencia, de paz y democracia” de España. En esta ocasión, la ciudad reconoce al buque escuela por ser “uno de los mejores embajadores que puede tener España” en el mundo.

Juan Sebastián Elcano, el buque escuela de la Armada premiado por representar a España

El Premio Cortes Real Isla de León se entrega cada 24 de septiembre en el Real Teatro de Las Cortes, escenario en el que en 1810 se celebró la primera sesión de las Cortes Generales y Extraordinarias que comenzaron a redactar la Constitución de 1812, considerada el origen del constitucionalismo moderno en España.

El galardón nació en 1812 y distingue a personalidades e instituciones que representan “los valores de convivencia, de paz y democracia” de España. En esta edición, el reconocimiento recae en el buque escuela “a las puertas” de su centenario, que se celebrará en 2027.

El buque escuela afronta su centenario con una larga historia ligada a San Fernando

La entrega de este premio será el primer acto del programa con el que San Fernando conmemorará el centenario del buque. La ciudad mantiene una estrecha relación con el velero, ya que allí se encuentra su base, en las instalaciones de la Armada de La Carraca.

La alcaldesa anunció el reconocimiento en el astillero de Navantia de San Fernando, donde el buque escuela se instala cuando regresa de sus largos cruceros de instrucción para “ponerse a punto y volver a salir a la mar para defender esos valores”. Por este motivo, Cavada destacó que los astilleros y sus trabajadores “forman parte de la historia de Elcano” y mantienen un fuerte vínculo con el barco.

A lo largo de sus casi 100 años de historia, el buque ha tenido además una función esencial en la formación de la Armada. A bordo se han formado más de 6.500 oficiales, mientras que más de 22.000 marinos de la Armada han trabajado en él.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada (d), ha celebrado una rueda de prensa en las instalaciones de Navantia San Fernando junto al capitán de navío José María de la Puente Mora-Figueroa, este miércoles, en San Fernando (Cádiz). Fuente: EFE Roman Rios

“Un auténtico orgullo”: la Armada celebra el reconocimiento al Juan Sebastián Elcano

El comandante del buque escuela, el capitán de navío José María de la Puente Mora-Figueroa, destacó la importancia del reconocimiento y afirmó que es “un auténtico orgullo y un privilegio” recibir este “prestigioso premio”, concedido a personalidades e instituciones que se distinguen “por la defensa y la proyección de los valores constitucionales” de España.

Esta labor se desarrolla de forma paralela a su misión de formar a los futuros oficiales de la Armada. El comandante también definió al Juan Sebastián Elcano como un “símbolo de la historia de España” y recordó que es “el buque escuela navegante más antiguo del mundo”.

Según explicó, el velero se mantiene “joven” gracias a los cuidados que recibe en San Fernando. El reconocimiento de la ciudad gaditana se suma así a la trayectoria histórica de un barco que se prepara para alcanzar en 2027 su primer siglo como uno de los principales símbolos de la Armada española.

El buque escuela de la Armada española, el velero bergantín Juan Sebastián Elcano, recibirá este año, en el preludio de su 100 aniversario, el XV Premio Cortes de la Real Isla de León de la ciudad de San Fernando (Cádiz). Fuente: EFE Roman Rios

Todos los premiados del Premio Cortes de la Real Isla de León

Desde su primera edición en 2002, el Premio Cortes de la Real Isla de León ha distinguido a distintas personalidades e instituciones. La relación de galardonados incluida en la información es la siguiente: