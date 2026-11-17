ANSES paga un extra de $ 149.000 a estos titulares sin trámites ni filas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Los haberes de noviembre se liquidarán con una suba del 1,93%, porcentaje que deriva de la inflación de septiembre.

En este contexto, los titulares también podrán recibir un extra de hasta $ 149.425.

Cuánto cobra la AUH tras el último aumento de ANSES

El organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano pagará los haberes de los titulares de la asignación con incremento de 1,93% durante noviembre.

El porcentaje resulta del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado por el INDEC en septiembre. De esta manera, el monto bruto para la AUH pasará a ser de $ 159.611, mientras que el haber bruto para titulares con hijos con discapacidad será de $ 519.704.

ANSES paga un extra de $ 149.000 a estos titulares sin trámites ni filas. ANSES

Cabe recordar que del total el organismo liquida el 80% del haber y el 20% restante aguardará la acreditación de los controles de salud y educación. De esta manera, los haberes netos serán $ 127.688,80 y $ 415.763,20 respectivamente.

ANSES paga un extra de $ 149.000 a estos titulares sin trámites ni filas. ANSES

El extra de $ 149.425 que pueden cobrar los titulares de la AUH

La Prestación Alimentar es un beneficio que ANSES paga a titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años. El monto se acredita automáticamente en la misma cuenta y fecha que la asignación, sin necesidad de realizar trámites.

A diferencia de la AUH, no tiene aumentos mensuales. La última actualización fue en mayo de 2026, cuando se aplicó una suba del 38%.

Los importes varían según la cantidad de hijos:

Un hijo: $72.250.

Dos hijos: $113.299.

Tres hijos o más: $149.425.

Cómo y cuándo se acredita el pago

La Prestación Alimentar se deposita junto con la prestación principal, en la misma cuenta bancaria y fecha de cobro.

Para consultar cuándo se acredita, los titulares pueden ingresar a Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, y dirigirse a Hijos > Mis Asignaciones.

El beneficio es automático, pero es importante mantener actualizados los datos personales y familiares.

Cuándo cobra la AUH en noviembre

ANSES publicó el calendario de pagos para los titulares: