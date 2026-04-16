La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos correspondiente a abril para jubilados y pensionados. La actualización de haberes se realiza según la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los montos de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los haberes que se pagan en abril reflejan la variación inflacionaria registrada dos meses antes. El objetivo es que los ingresos mantengan su poder adquisitivo frente a los cambios en el costo de vida. Durante abril de 2026, la jubilación mínima tendrá un incremento del 2,9%, correspondiente a la inflación de febrero. Con esta actualización, el haber mínimo pasará a $ 380.319,31. Además, quienes perciben el ingreso mínimo recibirán un bono extraordinario de $ 70.000, por lo que el monto total a cobrar alcanzará los $ 450.319,31. El calendario comenzará con el pago de las Pensiones No Contributivas (PNC) y luego continuará con los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. Como es habitual, las fechas se organizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), una modalidad que busca ordenar la acreditación de fondos y evitar demoras en las entidades bancarias. Los beneficiarios que perciben haberes superiores al mínimo cobrarán durante la última semana del mes. En estos casos, el organismo agrupa dos terminaciones de DNI por día para completar el cronograma. El calendario mensual comenzará con las PNC, que se abonarán de la siguiente manera: Desde el organismo recuerdan que los haberes se depositan automáticamente en las cuentas bancarias de cada titular. Para verificar la acreditación, los beneficiarios pueden utilizar los canales digitales de su banco o ingresar a la aplicación Mi ANSES, sin necesidad de acercarse a una sucursal.