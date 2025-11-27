Esto es lo primero que una persona olvida cuando comienza a manifestarse la enfermedad.

La Asociación del Alzheimer, organización líder en salud voluntaria dedicada a la atención, apoyo e investigación sobre el Alzheimer, dio a conocer el primer recuerdo que las personas con esta enfermedad suelen perder.

De acuerdo con un informe, este olvido se incluye en una lista de síntomas progresivos que abarcan otros 9 estadios. “Los pacientes olvidan primero los eventos recientes o la información recién aprendida”, indicó la organización con sede en Chicago (Estados Unidos).

Asimismo, la Asociación del Alzheimer destacó que los pacientes también pierden la memoria de fechas y eventos significativos. “Se repite la misma información; se depende de ayudas para la memoria (como notas o dispositivos electrónicos) o de familiares para realizar actividades que antes se hacían de forma independiente”, añadieron.

Estas son las 10 señales que podrían sugerir que alguien sufre de Alzheimer

Cambios en la memoria: el primer síntoma es el olvido de eventos recientes, fechas importantes y que la persona pida repetidamente que le repitan la misma información.

Dificultad para resolver problemas: otro síntoma es experimentar cambios que afectan la habilidad de crear y seguir un plan. Por ejemplo, no recordar cómo se hacía una receta familiar o no poder gestionar las cuentas mensuales. Además, pueden tardar mucho más en realizar tareas que antes hacían rápidamente.

Dificultad para realizar tareas cotidianas: ya sea en el hogar o en el trabajo, el paciente con Alzheimer puede tener problemas para cumplir con actividades diarias, como recordar reglas o el funcionamiento de ciertos dispositivos electrónicos.

Desorientación: debido al olvido, las personas con Alzheimer pueden perder la noción de la fecha y, a veces, olvidar dónde están y cómo llegaron allí.

Dificultad para comprender: otro síntoma es tener problemas para leer, identificar colores o contrastes, o entender ciertas imágenes y relaciones entre objetos.

Problemas con el uso de palabras al hablar o escribir: es posible que la persona enfrente dificultades al participar en una conversación, seguir el hilo y encontrar las palabras adecuadas. Por ejemplo, en lugar de decir lápiz, podrían referirse a él como “un palito para escribir”.

Colocar objetos fuera de lugar: es común que los pacientes con Alzheimer pierdan cosas y no puedan recordar sus pasos anteriores para encontrarlas.

Disminución del juicio: a medida que avanza la enfermedad, la persona puede tener problemas para tomar decisiones. Por ejemplo, pueden caer más fácilmente en estafas o regalar dinero sin pensar.

Pérdida de iniciativa: es posible que las personas pierdan interés en pasatiempos, actividades sociales o deportes. Dejan de entender qué les causaba interés en un principio.

Cambios en el humor y la personalidad: cuando una persona tiene Alzheimer, es probable que se irrite más fácilmente, especialmente fuera de su entorno. También pueden sentirse confundidas, deprimidas, temerosas, ansiosas y hasta desconfiadas de otros.